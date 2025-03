BTG Pactual lança novo fundo em parceria com a Janus Henderson

O BTG Pactual está lançando hoje no Brasil o Janus Henderson Solução Global, um novo fundo em parceria com a Janus Henderson Investors, uma das maiores e mais respeitas gestoras internacionais, com mais de US$ 300 bilhões sob administração.

O produto será distribuído com exclusividade no país pela área de Third Party Distribution do banco e tem como público-alvo investidores institucionais.

A estratégia busca retorno absoluto, combinando exposição global em uma diversificada gama de ativos, que inclui ações, renda fixa e commodities, com um rigoroso controle de risco.

O veículo engloba investimentos diretos e uma variedade de instrumentos, como fundos e ETFs, além de instrumentos mais complexos, como derivativos, para minimizar riscos e maximizar oportunidades. Essa abordagem visa mitigar o risco de perdas significativas enquanto participa ativamente no crescimento dos mercados globais de capitais.

“O fundo foi desenhado como uma solução única para fundos de pensão, garantindo exposição internacional e diversificação global, ao mesmo tempo em que preserva a liquidez e a facilidade de manejo, características que não são comuns em mandatos personalizados”, afirma Will Landers, Head de Third Party Distribution do BTG Pactual.

O novo fundo terá acesso a uma estratégia de investimento global que utiliza tecnologia proprietária de precificação de opções e tem colaboração de Myron Scholes, Chief Investment Strategist da Janus Henderson e vencedor do Nobel em Economia em 1997 pela criação do modelo Black-Scholes.

Também conta com Ashwin Alankar, Portfólio Manager da Janus Henderson, responsável pela Alocação Global de Ativos e membro do Solutions Group da empresa. Ashwin tem formação em engenharia química e matemática pelo MIT.

“A parceria da Janus Henderson com o BTG Pactual, e o lançamento do nosso mais recente fundo feeder nos posicionam bem para capitalizar o interesse crescente entre os investidores brasileiros por oportunidades de investimento globais", diz Ignacio De La Maza, Chefe do Grupo de Clientes EMEA & América Latina da gestora global.

"O lançamento deste novo fundo demonstra a dedicação da Janus Henderson em fornecer soluções inovadoras para atender às necessidades dos clientes, e o compromisso da empresa em expandir sua presença no Brasil."