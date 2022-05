BTG Pactual inclui Minerva e Locaweb em carteira recomendada de maio

Minerva (BEEF3) e Locaweb (LWSA3) agora constam na Carteira de Ações Recomendadas de BTG Pactual para o mês de maio. O relatório é assinado pelos analistas Carlos Sequeira, CFA, Osni Carfi, Bruno Lima e Luiz Temporini.

Entre os pontos comentados pelo grupo no relatório estão: a pressão global sob a renda variável, inflação alta, sensação de cautela de investidores, peso de política fiscal sobre os ativos da carteira, diminuição de venda por estrangeiros no Brasil e resgates de ações locais.

"As taxas de juros devem permanecer altas por mais tempo, por isso mantemos exposição significativa aos grandes bancos brasileiros. Enquanto isso, o ambiente econômico difícil nos leva a manter recomendação de grupos de consumo de alta renda via Arezzo e Multiplan", pontuaram os analistas.

"A principal mudança de cenário em relação ao mês anterior foi a percepção de que as taxas de juros nos EUA podem ter que subir mais do que o inicialmente esperado para conter a inflação", afirmaram os especialistas.

Para o mês de maio, o BTG acrescentou à carteira as ações da Minerva (BEEF3) e Locaweb (LWSA3) – substituindo Localiza e Cielo, presentes no último mês.

"Decidimos adicionar exposição à carne bovina via Minerva. Acreditamos que o ciclo do gado no Brasil, principal mercado da empresa, está nos primeiros dias de uma retomada. Também vemos uma demanda forte e crescente por carne bovina brasileira, especialmente considerando que o gado em outras regiões do mundo é alimentado com grãos, o que significa que os preços mais altos dos grãos prejudicam sua competitividade. Por fim, o valuation atual é atrativo e a geração de caixa é forte", comentou o BTG.

"Também adicionamos o desenvolvedor de plataformas de e-commerce Locaweb, que caiu 46% no acumulado do ano e 80% desde seu pico no início de 2021. Esperamos que a lucratividade se recupere gradualmente este ano, à medida que a empresa consolida suas muitas aquisições", disse o time de analistas.

