BTG Pactual conclui compra de braço de gestão de fortunas da JGP

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) anunciou nesta terça-feira, 8, que concluiu a aquisição de 100% do capital social da JGP Participações Patrimonial e JGP Gestão Patrimonial. A transação, inicialmente anunciada em abril de 2025, foi finalizada após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas, conforme o comunicado anterior de 14 de abril de 2025.

Com a aquisição, o banco dá um passo importante em sua expansão no mercado de gestão patrimonial, especialmente no setor de multifamily offices, onde a JGP possui uma carteira significativa. A operação acrescenta R$ 18 bilhões em ativos sob gestão à divisão de wealth management do BTG, que agora totaliza R$ 100 bilhões em ativos administrados.

A transação também marca o retorno de André Jakurski, fundador da JGP em 1998 e ex-fundador do antigo Banco Pactual, ao BTG. Jakurski assumirá a posição de chairman do comitê de investimentos da área de family office. A equipe de wealth da JGP será integralmente absorvida pela instituição.

Ao todo, o BTG Pactual encerrou o ano de 2024 com quase R$ 1 trilhão em ativos totais no setor de wealth management, além de um destaque para a captação líquida de R$ 150,6 bilhões no período. A compra reforça a posição do banco como um dos maiores players no mercado de gestão de fortunas no Brasil.