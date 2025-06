BTG Pactual compra fintech Justa e avança em estratégia de pagamentos para empresas

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da Exame) acaba de anunciar a aquisição da fintech Justa, especializada em soluções de adquirência. A operação marca um avanço relevante na estratégia do banco de construir um ecossistema completo de serviços para pequenas e médias empresas.

Com a incorporação da Justa, o BTG pretende integrar à sua plataforma de cash management uma solução própria de pagamentos, que permita aos clientes realizar vendas, gerenciar recebíveis e antecipar recursos, tudo de forma centralizada.

“A aquisição da Justa acelera nossa estratégia no segmento de soluções de pagamento para o varejo”, afirma Gabriel Motomura, sócio e co-head do BTG Pactual Empresas.

Segundo ele, os clientes do banco já têm acesso a taxas de antecipação de recebíveis de cartão competitivas, a partir de 1,80% ao mês, válidas para todas as principais maquininhas do mercado. “O objetivo com esse movimento é que possamos oferecer, no futuro, uma solução completa de adquirência.”

Fundada em 2018, a Justa tem foco em PMEs e se destaca pelo uso de tecnologia proprietária combinada a um modelo de atendimento próximo ao empreendedor.

“Foi um movimento natural e alinhado ao propósito de tornar o mercado mais justo”, diz Eduardo Vils, sócio-fundador da Justa. “Agora, como parte do BTG Pactual, nossos clientes terão acesso ao que há de mais completo em soluções bancárias para empresas, no melhor banco para PME do mundo.”