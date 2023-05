BTG Pactual compra fatia da Systemica, de redução de gases de efeito estufa

O BTG Pactual anunciou a compra de fatia minoritária da Systemica. que atua na estruturação, desenvolvimento e implantação de projetos de redução de emissão de gases efeito estufa (GEE), além de comercializar ativos ambientais.

O mercado voluntário de carbono cresceu quatro vezes entre 2020 e 2021, chegando a US$ 2 bilhões em créditos negociados. Até 2030, a expectativa é de que o volume alcance entre US$ 10 bilhões e US$ 40 bilhões, segundo o BCG.

Potenciais sinergias

"A parceria entre o BTG e a Systemica une dois players de primeira linha, referências em suas respectivas áreas de atuação, para fomentar o mercado de crédito de carbono ainda incipiente na América Latina e criar uma plataforma de ativos ambientais", afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Munir Soares, CEO da Systemica, espera que a venda de parte do capital para o BTG aumente a capacidade de atuação da empresa.

"A aliança com o BTG Pactual vai dar o respaldo de uma grande instituição financeira e garantir ainda mais qualidade aos créditos de carbono comercializados, assim como contribui para desenvolver nosso ecossistema de ativos e soluções ambientais e o mercado em maior escala”, disse.

A conclusão da operação está sujeita à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção da aprovação regulatória necessária do Banco Central do Brasil.