BTG Pactual (BPAC11) fecha parceria com gestora BlackRock (BLAK34) para lançamento de fundo

O banco BTG Pactual (BPAC11) fechou uma parceira nesta terça-feira, 19, com a gestora global de ativos financeiros BlackRock (BLAK34) para o lançamento do Fundo BlackRock FIA BDR e ETF, destinado a investidores institucionais.

O objetivo da parceria, segundo as duas casas, é proporcionar melhores retornos ajustados ao risco em comparação com o índice MSCI World Net TR para MSCI World.

O foco é trazer retornos consistentes no longo prazo com acesso ao mercado exterior. O produto mescla ainda estratégia ativa e passiva, investido em BDRs com lastro em ETFs da marca iShares, listados na B3. Lembrando que BDRs (Brazilian Depositary Receipts, na sigla em inglês) são certificados que podem ser classificados como o espelho de uma ação, de um título de dívida corporativa ou de um ETF (Exchange Traded Funds - fundo de índice).

Paula Salamonde, diretora de negócios Institucionais da BlackRock, pontuou que a parceria é importante para o desenvolvimento de estratégias num mercado que está em constante movimento.

“O intuito da BlackRock é promover uma alocação dinâmica, buscando sempre as melhores estratégias para um mercado em constante mudança. Globalmente, os ETFs têm ganhado mais espaço devido aos seus atraentes atributos, como baixo custo e liquidez. Com a plataforma de BDRs de ETF, investir em ETFs internacionais é uma opção para a construção de portfólios diversificados e resilientes, de forma acessível, democrática e simples", afirmou em nota.

Além disso, o head da área de Third Party Distribution do BTG Pactual no Brasil, Phylipe Corsini, afirmou, em nota, que alianças como a do BTG e da BlackRock estão alinhadas com a estratégia do banco, que visa selecionar as melhores parcerias dependendo da necessidade de cada canal de distribuição.

“Cada vez mais a busca pela alocação de capital se faz necessária quando o assunto é eficiência, redução de custos e transferência de tecnologia. Nesse sentido, oferecer soluções como essa na parceria firmada com a BlackRock nos ajudam a solucionar alguns desafios enfrentados pelos segmentos de clientes institucionais no Brasil”, defendeu.

O fundo será distribuído pela área de Third Party Distribution do BTG, que cuida da distribuição de gestoras brasileiras e internacionais -- com exceção dos fundos que já são geridos pelo BTG Pactual Asset Management.

