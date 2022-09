BTG Pactual (BPAC11) muda carteira de BDRs e inclui Disney (DISB34) e American Tower (T1OW34)

O BTG Pactual (BPAC11) modificou a carteira recomendada de BDRs para o mês de setembro.

Na carteira do BTG Pactual entraram a Walt Disney Company (DISB34) e American Tower (T1OW34), e saíram Apple (AAPL34) e a Freeport (FCXO34).

Segundo Bruno Lima. Arthur Mota, Marcel Zambello, Vitor Mello, Luis Mollo e Luiz Temporini, analistas do maior banco de investimento da América Latina que assinaram o relatório com a nova carteira, a entrada da Disney é baseada em "um solido momento de resultados, desconto de valuation em relação a média histórica, crescimento no segmento de streaming".

No caso da American Tower, razão da inclusão na carteira é "pela proteção contra a inflação de suas operações e solida geração de caixa da companhia".

"A American Tower é um REIT de infraestrutura que possui torres de celular espalhadas por todo o mundo", explicaram os analistas, "Devido à forte presença que a companhia tem nos EUA, sua principal via de crescimento, seja orgânico ou por M&A, é no mercado internacional. Por fim, a mais nova tecnologia de telefonia móvel está ganhando participação no mundo todo e a companhia está bem posicionada para capturar essa demanda crescente de 5G".

Rentabilidade da carteira de BDRs do BTG Pactual (BPAC11)

No mês passado, a carteira de BDRs teve um retorno negativo de 1,9%, performando acima do BDRX, que teve uma queda de 3,0% (alpha de +1,1%).

O destaque positivo da carteira foi a Occidental Petroleum, que subiu +10,4%. Do lado negativo, a Thermo Fischer teve uma queda de -8,5% no mês de agosto.

No ano de 2022 a carteira de BDRs do BTG Pactual está com um alpha de 7,3% em relação ao benchmark. Desde o início da carteira recomendada de BDRs (14/07/2021), o alpha é de 5,8% em relação ao BDRX.

Em agosto, o Ibovespa subiu 6,5% e desde o começo do ano a alta foi de 7,03%.