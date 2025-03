BTG Pactual (BPAC11) conclui a compra do Julius Baer e adiciona mais de R$ 60 bi ao wealth

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) concluiu a aquisição da operação brasileira da Julius Baer, de gestão de fortunas, anunciada no começo de janeiro por R$ 615 milhões.

A companhia é uma das líderes em family offices no Brasil, com R$ 61 bilhões em ativos sob gestão, e foca em clientes com alto e ultra-alto patrimônio líquido. Tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

“A aquisição da Julius Baer Brasil faz parte da estratégia de expansão do segmento de Family Office do BTG Pactual, que opera desde 2010 e, após a conclusão da transação, passará a gerir mais de R$ 100 bilhões”, informou o BTG na época do anúncio da transação.

Considerando toda a área de wealth management, o BTG encerrou 2024 com R$ 901 bilhões sob gestão, um aumento de 26% em relação a 2023 -- ainda sem considerar a aquisição concluída hoje.