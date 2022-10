BTG Pactual abre escritório com R$ 1,75 bi sob gestão em Ribeirão Preto

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) informou nesta segunda-feira, 10, que iniciou operação em Ribeirão Preto, em São Paulo. O novo escritório do banco já nasce com R$ 1,75 bilhão sob gestão e irá oferecer assessoria exclusiva para os clientes locais. O escritório será liderado por Mateus Cosac, profissional com mais de 20 anos de experiência em alta renda, soluções em agronegócio, além dos segmentos Corporate e Middle.

“Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos investidores para promover uma experiência de atendimento única e apresentar as melhores soluções para a construção de seu patrimônio, tudo isso com a marca do BTG Pactual como um hub de negócios.”, diz Guilherme Pini, head do BTG Pactual Advisors.

Mateus Cosac, team leader e executivo responsável do BTG Pactual Advisors em Ribeirão Preto, afirma que a estratégia de posicionamento do BTG Pactual Advisors em uma das regiões mais importantes para a economia nacional, reforça o nosso compromisso de expansão da nossa oferta de soluções para os clientes das mais diversas localidades, que desejam preservar e aumentar capital.

Segundo os executivos, a variedade de produtos, aliada à robustez do BTG Pactual permitirá uma assessoria de investimentos mais completa aos clientes da região, com a possibilidade de acesso a fundos exclusivos, carteiras administradas, e às melhores gestoras do mercado, agregando valor ao cliente que busca sofisticar, proteger e diversificar suas aplicações, inclusive com oportunidades de investimentos nos mercados nacional e internacional.