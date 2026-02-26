BTG leva prêmio de melhor fundo Tijolo no Melhores do Mercado 2026

O BTLG11, do BTG Pactual, ficou em primeiro lugar na categoria Tijolo da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Estes são fundos de investimento que aplicam recursos diretamente em imóveis físicos. A principal característica é a compra de propriedades tangíveis com o objetivo de gerar renda através da locação.

“O fundo possui 34 imóveis e mais de 1,4 milhão de metros quadrados de área bruta locável, com 92% da área em São Paulo, mercado mais líquido do país, diferenciando seu portfólio”, afirma Fernando Crestana, sócio de real estate da BTG Pactual Asset Management. "Mesmo com grande porte, o fundo mantém vacância perto de 3% e mais de 70 locatários, como Amazon, Mercado Livre e Unilever".

Os três melhores colocados na categoria Tijolo da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º BTLG11 | BTG Pactual

2º KNRI11 | Kinea

3º VILG11 | Vinci Compass

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado

- Renda Fixa Isento Inflação

- Renda Fixa Isento CDI

- Multimercado Macro

- Long Short

- Long Bias

- Long Only

- CRI

- Infra

- Tijolo