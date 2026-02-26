BTG leva prêmio de melhor fundo Tijolo no Melhores do Mercado 2026

BTLG11 | BTG Pactual: Fundo ficou em primeiro lugar na categoria Tijolo da premiação Melhores do Mercado 2026
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h22.
O BTLG11, do BTG Pactual, ficou em primeiro lugar na categoria Tijolo da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Estes são fundos de investimento que aplicam recursos diretamente em imóveis físicos. A principal característica é a compra de propriedades tangíveis com o objetivo de gerar renda através da locação.
“O fundo possui 34 imóveis e mais de 1,4 milhão de metros quadrados de área bruta locável, com 92% da área em São Paulo, mercado mais líquido do país, diferenciando seu portfólio”, afirma Fernando Crestana, sócio de real estate da BTG Pactual Asset Management. "Mesmo com grande porte, o fundo mantém vacância perto de 3% e mais de 70 locatários, como Amazon, Mercado Livre e Unilever".
Os três melhores colocados na categoria Tijolo da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:
1º BTLG11 | BTG Pactual
2º KNRI11 | Kinea
3º VILG11 | Vinci Compass
O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:
- Renda Fixa Crédito Privado
- Renda Fixa Isento Inflação
- Renda Fixa Isento CDI
- Multimercado Macro
- Long Short
- Long Bias
- Long Only
- CRI
- Infra
- Tijolo