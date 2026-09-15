BTG fecha parceria com gigante alemã para ampliar distribuição de investimentos

A BTG Pactual Asset Management, braço de investimento do banco (do mesmo grupo controlador da EXAME) fechou uma parceria com a Allianz Global Investors para distribuir as estratégias de investimentos da gestora alemã no mercado offshore dos Estados Unidos e em países da América Latina, incluindo Brasil, Argentina e Uruguai.

O acordo, anunciado nesta terça-feira, 15, envolve produtos de mercados públicos e privados. Por meio dele, o BTG Pactual Asset atuará como distribuidor terceirizado das estratégias da AllianzGI. A operação será conduzida por uma equipe dedicada de mais de 30 profissionais, responsável pela distribuição na América Latina e no mercado offshore americano.

De acordo com a asset do banco BTG, a parceria está alinhada à estratégia da instituição financeira de atuar em conjunto com gestores globais para proporcionar aos clientes acesso às soluções de investimento em suas categorias.

"Essa colaboração nos permite ampliar o acesso às capacidades diferenciadas de investimento da AllianzGI para clientes em toda a América Latina e no mercado Offshore dos Estados Unidos", afirmou Rubens Henriques, sócio e CEO da BTG Pactual Asset Management.

Do lado da AllianzGI, o acordo amplia sua presença na América Latina e reforça sua atuação no mercado offshore dos Estados Unidos, considerado estratégico pela gestora. A companhia passa a contar com a estrutura regional do e reforça sua atuação no mercado offshore dos Estados Unidos, considerado estratégico pela gestora. A companhia passa a contar com a estrutura regional do BTG Pactual Asset para chegar a investidores desses mercados.

"A América Latina é um mercado estrategicamente importante para a Allianz Global Investors", disse Alexandra Auer, Head de Distribuição para EMEA da Allianz Global Investors. "Juntos, estaremos muito bem posicionados para atender investidores do mercado Offshore dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que levamos nossas estratégias de investimento ativo a clientes no Brasil, Argentina, Uruguai e outros mercados", acrescentou.

Bilhões sob gestão

A Allianz Global Investors tem mais de 700 profissionais de investimento em 22 escritórios e administra 653 bilhões de euros em ativos.

A parceria também amplia o portfólio internacional que o BTG Pactual Asset pode oferecer a seus clientes. A gestora do BTG afirma ter mais de R$ 690 bilhões em ativos sob gestão e presença em Brasil, Chile, Colômbia, México, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido e Luxemburgo.