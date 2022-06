BTG eleva recomendação de WEG (WEGE3) para compra e vê valorização de 75%

Com uma queda de 28% no ano, as ações da WEG (WEGE3) representam, agora, uma oportunidade de compra. Essa é a visão do BTG Pactual, que divulgou relatório a clientes sobre a empresa nesta segunda-feira, 20. A equipe de análise do banco elevou a recomendação do papel para compra, e estipulou um preço-alvo de R$ 40 em 12 meses, o que significa uma valorização de 75% em relação à cotação de fechamento da última sexta-feira, 17.

O BTG nunca havia antes classificado a WEG como compra – por muitos anos, a recomendação para a ação permaneceu sendo neutra. A reavaliação acontece, principalmente, por duas razões: o momento de alta volatilidade nas bolsas globais e a solidez de geração de resultados da WEG.

"A crescente aversão ao risco nas bolsas em todo o mundo está forçando os investidores a buscar ativos defensivos. Inevitavelmente, decidimos revisar nosso modelo para WEGE3, discutindo tendências e reconsiderando nossa aposta na empresa, em vista do momento de baixa do mercado", observou a equipe de research do BTG, em relatório.

Diversificação e modelo de negócios sólido

A principal razão para o BTG nunca antes ter classificado a WEG como compra era o prêmio exagerado embutido no preço do papel, em relação aos seus pares globais. No entanto, a queda de 28% nas ações da empresa em 2022 reduziu o prêmio para o menor valor em 5 anos, o que, segundo o banco, oferece um bom ponto de entrada para a ação.

Além disso, os fundamentos da empresa seguem sólidos. A equipe de análise do banco lembra que a WEG provou eficiência em suas entregas mesmo durante a pandemia, quando houve uma crise nas cadeias industriais.

Olhando para a frente, a capacidade de geração de resultados parece bastante promisora. O BTG resumiu o modelo de negócios da WEG em três vertentes:

um ciclo de construção de produtos, verticalização industrial e aumento de competitividade;

flexibilidade de portfólio, uma vez que seus motores elétricos são aplicados em diversos processos industriais, e o próprio modelo de processos industriais e modulares minimiza a exigência de capital;

e, por fim, a diversificação de produtos expõe a WEG a várias tendências do setor, reforçando também seu forte apelo ESG.

Energia mais cara

O banco lembra, também, que o mercado global está vivendo um contexto de encarecimento de commodities e energia. Por isso, empresas de diversos setores têm buscado investimentos para melhorar seus processos e eficiência energética. Nesse cenário, a demanda por digitalização e automação da indústria tende a ser cada vez maior.

O crescimento estimado do lucro operacional (EBITDA) é de 16% ao ano, até 2025. Tal valor está acima da média dos pares globais da WEG, o que justificaria o prêmio que a ação ainda carrega, apesar da queda no ano.

"Quando pensamos em uma empresa para 'buy and hold', independente do preço, pensamos na WEG – uma visão geralmente ofuscada por um valuation acima da média. Hoje, o valuation não é mais um ponto de resistência para nós", explicou o BTG.

As ações da WEG registravam valorização de 6% no início da tarde desta segunda-feira e estavam entre as maiores altas do Ibovespa.