BTG: analista técnico vê chance de recuperação do Ibovespa

O Ibovespa (IBOV) fechou a semana passada em queda e, por isso, voltou a testar a faixa de suporte em busca de nova recuperação para trabalhar topos e fundos ascendentes, de acordo com Otto Sparenberg Filho, analista gráfico do BTG Pactual. A queda na última quinta-feira, 14, foi de 0,51%, o que fez com que a bolsa brasileira seguisse em busca de um novo fôlego comprador.

"É a segunda semana consecutiva de queda, caindo praticamente 5%. A partir disso, o Ibovespa volta a testar uma importante região de suporte, que foi anteriormente uma região de resistência, a faixa de 116 mil pontos”, disse Otto Sparenberg Filho, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado desta segunda-feira, 18 de abril.

