BRF levanta R$ 5,4 bi em follow-on; Marfrig subscreve R$ 1,8 bi em oferta

BRF (BRFS3) levantou R$ 5,4 bilhões em uma oferta subsequente de ações (follow-on). Foram emitidas 600 milhões de ações, incluindo o lote adicional de 100 milhões de ações. Cada uma saiu a R$ 9. A precificação saiu com um desconto de 5,7% em relação ao preço de fechamento do pregão de quinta-feira, 13.

A transação — a maior oferta de ações no Brasil até o momento em 2023 — havia atraído interesse preliminar tanto do Salic quanto da Marfrig (MRFG3). Os dois anunciaram anteriormente seus planos de comprar até 250 milhões de ações cada na oferta — por até R$ 9,00 por papel. A Marfrig poderia chegar a ter uma participação de até 39% na BRF após o follow-on, ante os atuais 33%, segundo estimativas com base no prospecto da oferta.

A Marfrig subscreveu 200,32 milhões de ações na oferta, correspondendo a um montante de R$ 1,8 bilhão. A proporção da Marfrig no negócio permaneceu abaixo de 1/3, com 33,31%, dado o efeito de aumento de capital. O fundo saudita de investimentos no setor agropecuário Salic subscreveu 180 milhões de ações.

A BRF, uma das maiores exportadoras de aves do mundo, tem vendido ativos para desalavancar em meio a uma reformulação nos negócios que começou depois que a Marfrig se tornou seu principal acionista. A oferta de ações vai acelerar as tentativas de reduzir sua dívida líquida, que era de R$ 15,3 bilhões em março passado.

*Com informações da agência Bloomberg