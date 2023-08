BRF conclui joint venture com empresa da Arábia Saudita, de olho em mercado halal

A BRF (BRFS3) concluiu a criação da joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do Public Investment Fund (PIF), fundo soberano da Arábia Saudita. A participação da BRF na sociedade será de 70% e a da HPDC representará 30%, consolidando a presença do grupo brasileiro nesse mercado. Anunciada no fim de 2022, a JV prevê um investimento combinado de US$ 500 milhões.

"A criação da nova empresa tem como principal objetivo desenvolver a indústria halal na Arábia Saudita por meio de inovação", argumenta a empresa. A constituição do acordo prevê a criação de uma sede para Negócios Halal, um centro de inovação de alimentos Halal e um centro de excelência. O segmento Halal segue as normas de alimentação mulçumanas.

A consolidação da joint venture representa um passo importante e estratégico para a atuação global da BRF em um mercado de extrema relevância para a companhia, argumenta o presidente do conselho da BRF, Marcos Molina, em nota enviada pela empresa.

A BRF está presente no Oriente Médio há mais de 50 anos, onde fornece produtos para 14 países da região. A Sadia é líder de mercado na categoria de frangos e detém 38% do mercado halal. Desde 2009, a empresa tem distribuição própria na Arábia Saudita e em 2020 adquiriu uma unidade de processamento de alimentos no país.

Em 2022, o segmento Halal somou R$ 10,76 bilhões em receitas para a BRF, um avanço de 23%. A operação também ficou 18% mais rentável, com o lucro líquido chegando a R$ 2,11 bilhões.

No último dia 30, o diretor-presidente da Companhia Saudita de Investimentos Agropecuários (Salic), uma das acionistas da BRF e da Minerva Foods, Mohammed bin Mansour Al-Mousa, se reuniu com o ministro da Agricultura do Brasil, Carlos Fávaro, em Riad, na Arábia Saudita, para debater sobre áreas de cooperação no setor de segurança alimentar.