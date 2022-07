BRF (BRFS3) salta 4% com derrubada de veto da Arábia Saudita à fábrica

As ações da BRF (BRFS3) saltaram 4,62% nesta sexta-feira, 22, com notícia de que o governo da Arábia Saudita derrubou veto às vendas da megafábrica do frigorífico em Abu Dhabi.

O embargo estava em vigor desde 2019.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, a unidade produtiva localizada em Kizad, Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi autorizada, pelo serviço sanitário da Arábia Saudita a retomar a exportação de produtos de carne de aves à Arábia Saudita.

