BRF (BRFS3): Marfrig e fundo soberano da Arábia Saudita prometem até R$ 4,5 bi em futuro follow-on

A Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC), fundo soberano da Arábia Saudita, apresentou um compromisso de subscrição de até 250 milhões de novas ações da BRF em uma eventual oferta primária. Pela cotação do último fechamento, de R$ 7,27, o aporte do fundo saudita na BRF seria de cerca de até R$ 1,8 bilhão. O investimento, no entanto, está sujeito a algumas condições.

Condições do investimento

Entre as condicionantes impostas pela SALIC está o preço da oferta não ser superior a R$ 9 por ação. e o número agregado de ações ser igual a não menos que 2/3 do valor do compromisso alocado para a SALIC na oferta.Considerando o preço máximo por ação, só o investimento da Salic na oferta seria de R$ 2,25 bilhões.

A SALIC ainda coloca como condição para o investimento outros pontos:

Compromisso da Marfrig em subscrever até 250 milhões de ações na oferta;

aprovação por acionistas da exclusão do art. 41 do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações em decorrência da aquisição de participação relevante de ações da Companhia;

a oferta ser exclusivamente primária e destinada apenas a acionistas da companhia

a liquidação financeira ocorrer até 31 de dezembro;

o registro na CVM da eventual oferta de 500 milhões de novas ações.

Marfrig aceita entrar na oferta

Quanto à condição atrelada à participação da Marfrig na oferta, a BRF informou que a Marfrig "igualmente apresentou correspondência contendo compromisso de subscrição, no âmbito da Oferta, de até 250 milhões de ações".

Com o sinal positivo, a Marfrig e o fundo a arábe podem comprar até R$ 4,5 bilhões em ações da BRF no âmbito da oferta, considerando o preço e os limites máximos.

Por que a exclusão do artigo 41 favorece a Marfrig

A Marfrig, vale ressaltar, é a maior acionista da BRF, com 33,27% da empresa. A participação beira o limite dos 33,33% estabelecido pelo artigo 41 do Estatuto Social da BRF para que tivesse que realizar uma OPA.

Com a exclusão do artigo sendo uma das condicionantes para o investimento da SALIC, a Marfrig conseguiria aumentar sua fatia na empresa para além de um terço ao participar da eventual oferta.