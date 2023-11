BRF (BRFS3) abandona planos de venda da divisão de alimentos para animais de estimação

A BRF (BRFS3) não irá mais vender a sua divisão de alimentos para animais. Nesta segunda-feira, 13, a dona de marcas como Sadia e Perdigão afirmou que tomou a decisão de manter a sua operação de pet food e, com isso, encerrou o processo competitivo de venda anunciado em fevereiro.

BRF (BRFS3) e o mercado pet

Em fato relevante, a companhia destaca que a BRF Pet ocupa a terceira posição no mercado de pet food no país e seguirá impulsionando o crescimento do segmento. “Aumentando a distribuição no canal especializado, fortalecendo a estratégia de marcas focadas por segmento e canal, consolidando as capturas da integração já realizada e avançando na estratégia de expansão das exportações”, diz a alimentícia.

Ainda de acordo com comunicado, a dona da Sadia e Perdigão diz que manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre eventuais informações relacionadas à operação de alimentos para animais de estimação.

BRFS3 tentou vender a divisão de pet food

No dia 28 de fevereiro, a BRF anunciou a contração do Banco Santander (SANB4) para ser seu assessor financeiro a fim de alienar a operação de pet food. “A transação será realizada por meio de processo competitivo, com o objetivo de obter a proposta que seja mais vantajosa para a companhia, inclusive o maior preço para os ativos a serem alienados”, disse a companhia na ocasião.

Vale lembrar que a BRF Pet adquiriu Mogiana e Mercosul no terceiro trimestre de 2021. As negociações ficaram na casa do R$ 1,3 bilhão como parte do plano de longo prazo da companhia, visando o intervalo de 2020 a 2030.