Brava Energia vende 11 concessões no RN por US$ 15 milhões

A Brava Energia (BRAV3) anunciou a venda de 11 concessões de óleo e gás onshore na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, para um consórcio formado por Azevedo e Travassos e Petro-Victory Energy. O valor total da transação é de US$ 15 milhões.

De acordo com o comunicado divulgado ao mercado, a produção média diária das concessões envolvidas na transação foi de aproximadamente 250 barris de óleo equivalente em 2024.

O pagamento será realizado em diferentes etapas: US$ 600 mil foram desembolsados na assinatura do contrato, US$ 2,9 milhões serão pagos no fechamento da transação, US$ 8 milhões serão quitados em duas parcelas ao longo de 12 e 24 meses e US$ 3,5 milhões serão pagos em até oito anos, atrelados à produção dos campos.

Durante o período de transição, todo o óleo produzido será vendido à refinaria da Brava Energia, com a receita gerada sendo abatida do valor da transação. O consórcio comprador também assumiu a responsabilidade pelo abandono do ativo, custo estimado em aproximadamente US$ 21 milhões.

A conclusão do negócio ainda depende de aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do cumprimento de outras condições precedentes.

A companhia destacou que a venda está alinhada à sua estratégia de otimização do portfólio e melhoria na alocação de capital, priorizando ativos com maior retorno ajustado a riscos e oportunidades de crescimento.