Brava Energia (BRAV3) renova recorde de produção no segundo semestre

A Brava Energia (BRAV3) renovou o recorde de produção no segundo trimestre de 2025. Em comunicado na noite de quarta-feira, 2, a companhia anunciou que atingiu uma média diária de 85,9 mil boe (barris de óleo equivalente) no período.

O valor representa um aumento de 21% em relação ao trimestre anterior, quando a média diária de produção total bruta foi de 70,8 mil boe. O avanço na produção foi principalmente impulsionado pela evolução do offshore, com a produção média diária no segmento saltando de 36,6 mil boe no primeiro trimestre para 51,7 mil boe no segundo.

Os campos de Atlanta e Papa-Terra foram os principais destaques que contribuíram para o recorde. Enquanto o primeiro registrou sua maior média trimestral desde o início da produção, o segundo alcançou o melhor desempenho desde o primeiro trimestre de 2021.

A Brava concluiu a venda de 20% de Atlanta em setembro de 2024, detendo 80% do ativo. No segundo trimestre de 2025, foram vendidos 2,36 milhões de barris de óleo do no segmento offshore. No Papa-Terra, foram vendidos 1,07 milhão de barris de óleo no segmento offshore.