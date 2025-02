Braskem tem prejuízo de R$ 5,9 bilhões no quarto trimestre com impacto cambial

A Braskem (BRKM3) encerrou o quarto trimestre de 2024 com prejuízo líquido de R$ 5,9 bilhões, um salto de 578% em relação ao mesmo período de 2023, quando a empresa registrou perda de R$ 1,7 bilhão. O resultado foi impactado por variação cambial negativa de R$ 4,7 bilhões e novas provisões de R$ 1,3 bilhão relacionadas ao evento geológico em Alagoas.

A receita líquida de vendas caiu 10% no trimestre, totalizando R$ 19,1 bilhões, reflexo da menor demanda e da redução dos preços internacionais dos petroquímicos. O EBITDA recorrente despencou 76%, fechando em R$ 557 milhões, com margem de apenas 5%, pressionado pela queda nos spreads petroquímicos globais e pelo aumento das despesas operacionais.

O endividamento líquido subiu para US$ 6,2 bilhões, levando a alavancagem para 7,42 vezes o EBITDA recorrente, acima do registrado no 3T24 (5,76x). O caixa disponível fechou em US$ 2,4 bilhões, garantindo cobertura dos vencimentos de dívida nos próximos 47 meses.

Nos segmentos operacionais, o Brasil teve retração de 7% nas vendas de resinas e 4% nos produtos químicos, enquanto Estados Unidos e Europa registraram queda de 10% nas vendas de polipropileno. No México, o volume de polietileno caiu 6%, pressionado pelo aumento no custo do etano.

O cenário segue desafiador para 2025, com dólar alto, spreads comprimidos e incertezas regulatórias, além da necessidade de reequilibrar a estrutura de capital da companhia.