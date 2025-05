Braskem sobe forte na bolsa com oferta de Tanure pela empresa

A Braskem (BRKM5) subia cerca de 7% às 12h38, no horário de Brasília, após a notícia de que o empresário Nelson Tanure havia feito uma oferta pela empresa.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Tanure apresentou recentemente uma oferta para a aquisição da Braskem, a maior e mais endividada petroquímica da América Latina.

Atualmente, a empresa está sob controle da Novonor (antiga Odebrecht), que detém 50,1% das ações com direito a voto, enquanto o restante pertence à Petrobras.

No primeiro trimestre deste ano, a Braskem apresentou uma dívida líquida de US$ 6,6 bilhões, um crescimento de 25% em relação ao mesmo período de 2024. Essa rápida piora no quadro financeiro da empresa torna o processo de negociação e a viabilidade da recuperação ainda mais complexos.

Para que o controle da Braskem seja alterado, é indispensável que haja um acordo com os bancos credores, entre eles Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES. A Novonor deve permanecer com aproximadamente 5% do capital da companhia.