Braskem sobe 12% na bolsa com possível acordo de acionistas entre Novonor e Petrobras

As ações da Braskem (BRKM5) subiam 12% na tarde desta quarta-feira, 26, impulsionadas por notícias sobre a negociação de um novo acordo de acionistas com a Petrobras.

A informação foi divulgada pelo Valor Econômico, que revelou que os cinco bancos credores da Novonor, detentora de ações da petroquímica como garantia de dívidas que somam cerca de R$ 15 bilhões, estão em tratativas com a Petrobras para formalizar uma nova estrutura de controle na companhia.

De acordo com fontes próximas ouvidas pelo jornal às negociações, a futura participação dos bancos – Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) – será alocada em um fundo de investimento em participações (FIP). Este fundo será gerido pela Geribá Investimentos e, junto com a Petrobras, terá o controle da Braskem.

Em nota enviada ao mercado, a Petrobras afirmou que ainda não há uma decisão final sobre sua participação na Braskem. A estatal ressaltou que conduziu uma due diligence (avaliação detalhada) da companhia petroquímica, visando o eventual exercício de "tag along" ou direito de preferência, caso as ações da Novonor sejam transferidas. A Petrobras também destacou que qualquer movimento relacionado a investimentos ou desinvestimentos será pautado por análises rigorosas e seguidas das práticas de governança e dos procedimentos internos da empresa.