Braskem: Novonor passará a deter 4% das ações se oferta da Unipar for aprovada

A Braskem publicou nesta segunda-feira, 12, novidades sobre a oferta da Unipar pelo seu controle. Em esclarecimentos à empresa petroquímica, a Novonor, que detém 38,3% do capital social, informou que, se aprovada a venda das ações, ela ainda deteria uma fatia de 4%. O valor da oferta por ação é de R$ 36,5.

A Unipar informou a oferta não vinculante ontem, sem estabelecer valores. Pessoas ouvidas pela EXAME Invest afirmaram que a proposta seria algo em torno de R$ 10 bilhões, sendo R$ 35,1 por ação. Esse valor, no entanto, poderia variar. Isso porque os bancos credores da Novanor, numa dívida de cerca de R$ 15 bilhões, detêm as ações como garantia e os descontos aplicados poderiam alterar o valor da oferta por ação.

Assim, caso a proposta avance, a Unipar passaria a deter 34,33% da Braskem. A operação ainda dependerá dos procedimentos de auditoria, em especial sobre o evento geológico em Maceió, e da Petrobras, que pode exercer direito de preferência ou seu direito de tag along, já que detém 36,1% da Braskem. Ainda assim, é muito improvável que a estatal queira uma mudança de sua participação. A Unipar também pode fazer uma oferta pelas ações da petroleira brasileira, mas a EXAME Invest apurou que as duas empresas têm conversado para formar uma espécie de coalisão no comando da Braskem.

Além da oferta da Unipar, a Braskem é alvo da Apollo e da Adnoc, que fizeram uma proposta em maio de R$ 47 por ação. No entanto, o pagamento seria, em parte, com títulos com juros a 4%, o que, a valor presente, colocaria a proposta a R$ 27 por ação.