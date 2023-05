Braskem (BRKM5): fundo da Noruega vende ação em meio a negociações por compra de controle

O Norges Bank Investment Management, responsável por gerir o fundo de pensão do governo da Noruega, informou à Braskem (BRKM5) ter reduzido sua posição para 4,6% das ações preferenciais da empresa. A quantia é equivalente a 15.783.225 ações.

Até o início da semana, o fundo detinha 5,255% das ações preferenciais da Braskem, 2.374.083 de ações a mais do que o informado na noite de terça-feira, 9. A diferença, considerando a cotação do último fechamento (de R$ 26,28 por ação) é de R$ 62,391 milhões. A posição remanescente ainda equivale a R$ 477,174 milhões -- cerca de 2% do capital total da empresa.

Contexto da venda de ações

A venda de ações pelo Norges Bank ocorreu após os papéis terem se valorizado 36,73% desde sexta-feira, 5, quando iniciaram os rumores sobre uma potencial venda do controle da Braskem para o fundo Apollo e para a ADNOC, dos Emirados Árabes Unidos. A Novonor (ex-Odebrecht) e a Petrobras são os maiores acionistas da empresa, com respectivas participações de 36,15% e 38,32%.

De acordo com documentações enviadas pela Novonor à Braskem e divulgados nesta quarta-feira, 10, o Apollo e a ADNOC ofereceram R$ 47 por ação. A proposta, no entanto, ainda depende da aprovação da Petrobras.