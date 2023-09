Braskem (BRKM5): ações caem mais de 5% com rebaixamento do BTG Pactual

As ações da Braskem (BRKM5) lideram as baixas do Ibovespa desta quarta-feira, 20, após o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) rebaixar a recomendação de compra para neutra. O preço-alvo também foi cortado, saindo de R$ 36 para R$ 26.

Por volta das 12h15, os papéis da petroquímica caiam 5,5%, cotados a R$ 21,71.

Os analistas Pedro Soares e Thiago Duarte destacam que o banco estava mais otimista em relação à Braskem. Isso porque acreditava-se em um fortalecimento da demanda global e no aumento gradual da oferta de resinas.

Contudo, apesar do crescimento da oferta da matéria-prima, a procura ficou abaixo do esperado. Diante desse cenário, eles afirmam que o mercado está com um excesso de abastecimento.

“Os spreads [diferença entre o preço de compra e o preço de venda] da Braskem não se recuperaram - na verdade, permanecem em níveis muito baixos -, e o segundo semestre deste ano pode ser mais fraco que o primeiro”, escreveram em relatório publicado nesta quarta.

Excesso de oferta

Ainda no documento, os analistas do BTG dizem que mesmo o pacto de estímulos do governo chinês não será capaz de trazer muitos frutos à Braskem. Focados principalmente nas atividades industriais, que podem impulsionar o consumo de polipropileno (PP), os efeitos serão limitados em relação ao polietileno (PE).

“Muitos investidores perguntam se é uma boa oportunidade para comprar na queda, mas achamos que ainda é cedo. Estimamos um Ebitda de 2023 de US$ 634 milhões, o que significa que ela está sendo negociada a 10,3x EV/EBITDA”, afirmam.

Apesar disso, o múltiplo das ações da Braskem está em 8,6 vezes o Ebitda, 32% acima da média histórica. Segundo eles, isso indica que uma correção maior pode ocorrer antes dos preços voltarem a ficar em conta para investimento.