Braskem anuncia R$ 1,35 bilhão em dividendos. Veja as condições

A Braskem (BRKM5, BRKM3, BRKM6) aprovou o pagamento de R$ 1,350 bilhão em novos dividendos aos seus acionistas referentes ao exercício de 2021, segundo comunicado divulgado ao mercado na noite desta terça-feira, dia 19.

A distribuição foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia realizada nesta terça.

Entenda como será o pagamento:

Quais os valores a serem pagos por ação?

R$ R$ 1,696348838321 por ação ordinária (BRKM3), totalizando R$ 766.187.593,13.

R$ 1,696348838321 por ação preferencial classe "A" (BRKM5), totalizando R$ 583.812.406,87.

O que já havia sido anunciado anteriormente de pagamento?

A Braskem havia antecipado um volume de R$ 6 bilhões de dividendos referentes ao lucro líquido apurado nos três primeiros trimestres de 2021, entre 1º de janeiro e 30 de setembro. Os valores foram pagos em 20 de dezembro, divididos da seguinte forma:

R$ 7,539048791898 por ação ordinária (BRKM3), totalizando R$ 3.405.152.005,20.

R$ 7,539048791898 por ação preferencial classe "A" (BRKM5), totalizando R$ 2.594.544.839,34

R$ 0,606032140100 por ação preferencial classe "B" (BRKM6), totalizando R$ 303.155,46.

Qual o pagamento total de dividendos da Braskem?

Com o novo pagamento anunciado nesta terça, o total será de R$ 7,350 bilhões, correspondentes a 77,5% do lucro líquido ajustado do exercício de 2021, em observância ao estatuto social da companhia.

Quando o pagamento será realizado?

O pagamento do dividendos que totalizam R$ 1,350 bilhão será realizado a partir do dia 2 de maio, sem retenção do imposto de renda na fonte e sem remuneração ou atualização monetária.

As ações ordinárias e preferenciais de emissão da Braskem passarão a ser negociadas "ex-dividendos" a partir desta quarta-feira, dia 20 de abril.