Braskem fecha acordo de R$ 1,7 bilhão com município de Maceió e pode destravar venda

A petroquímica Braskem (BRKM5) celebrou acordo com o município de Maceió para pagamento de R$ 1,7 bilhão, dos quais cerca de R$ 700 milhões já haviam sido provisionados pela companhia em exercícios anteriores. Há, ainda, a cobrança do governo do Estado de Alagoas por um acordo.

O termo de acordo global estabelece a indenização, compensação e ressarcimento integral do município de Maceió em relação a todo e qualquer dano patrimonial e extrapatrimonial por ele suportado, e está sujeito à homologação judicial.

O tema é crucial para o avanço da venda da fatia da Novonor na Braskem. O Tribunal de Contas da União (TCU) deve suspender temporariamente a venda por causa da crise ambiental envolvendo a empresa no estado de Alagoas, de acordo com uma pessoa com conhecimento do assunto ouvida pela equipe do jornal O Globo.