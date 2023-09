Brasil no G20, a saída do CEO da Alibaba, lançamento do Iphone 15 e o que mais move o mercado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, no último domingo, 10, das mãos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o martelo que simboliza o comando do G20. O Brasil receberá a Presidência do grupo por um ano durante o evento e terá a responsabilidade de organizar a próxima cúpula em novembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Na Índia, Lula teve ao menos três encontros para pedir a representantes da União Europeia que o acordo comercial com o Mercosul seja concluído de fato. Lula reuniu-se com o presidente da França, Emmanuel Macron, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Lula disse que é preciso 'tomar uma decisão política se querem esse acordo ou não', conforme uma testemunha das conversas. Os encontros ocorreram à margem da Cúpula do G-20, em Nova Délhi. Lula falou com cada um deles em separado.

Saída surpreendente do CEO do Alibaba

Daniel Zhang, ex-presidente-executivo do Alibaba Group Holding, renunciou ao cargo de chefe da divisão de nuvem da gigante chinesa de tecnologia, conhecida como AliCloud. A mudança ocorre meses depois de ele assumir o controle da unidade. O anúncio pesou sobre as ações da Alibaba, que caíram mais de 4% na bolsa de Hong Kong na segunda-feira, 11."

A preocupação do mercado pode estar relacionada ao futuro do possível IPO da divisão da empresa. No começo do ano, a Alibaba se dividiu em seis grupos de negócios, pavimentando o caminho para que cada unidade buscasse financiamento externo e abrisse o capital.

Eddie Wu, que estava programado para suceder Zhang como CEO e diretor do Grupo Alibaba a partir de setembro, também será presidente e CEO da divisão de nuvem de forma interina.

Iphone 15

A Apple realiza na terça-feira, 12, o seu evento de lançamento mais importante da companhia, na Califórnia (EUA). O mercado aguarda o iPhone 15. A expectativa é que, com os novos iPhones, a Apple consiga reverter uma queda nas vendas, enfrentar a competição renovada da Huawei e persuadir os proprietários de telefones Android a mudar para o iPhone.

A grande novidade na linha iPhone deste ano é a inclusão da porta USB-C, substituindo o tradicional conector Lightning da Apple. O novo conector, segundo Ming-Chi Kuo, analista especializado na empresa, terá apenas nos modelos Pro e Pro Max taxas de transferência de dados mais elevadas, utilizando USB 3.2 ou Thunderbolt 3. A EXAME fará a cobertura e análises sobre os novos produtos da empresa comandada por Tim Cook."

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.