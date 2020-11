A BRASA, maior associação de estudantes brasileiros no exterior, continua esta semana com o evento digital BRASA Talks, uma conferência para discutir temas caros à economia e ao mercado financeiro.

Por causa da pandemia de covid-19, o evento este ano é online e poderá ser acompanhado pelo YouTube e também pela EXAME, parceira da associação na divulgação da conferência. A programação conta com painéis de discussão diários, feitos com grandes nomes do mercado e especialistas em política monetária e economia.

Nesta segunda-feira, 23, a conferência terá dois painéis para discutir o mercado acionário no Brasil. Às 16h, Nina Silva, fundadora do Movimento Black Money, e Luciana Seabra, analistas de fundos e CEO da Spiti, falam sobre a democratização do mercado financeiro, com análise de quais caminhos levam a um sistema mais inclusivo, com maior informação e educação. Acompanhe no link abaixo.

Às 19h, Martin Escobari, co-presidente da General Atlantic, e Florian Bartunek, CIO da Constellation Investimentos, falam de suas trajetórias como investidores e empreendedores, além de debater o impacto de tecnologia em diferentes empresas públicas e privadas. Os investidores também falam de como avaliar companhias e trazem insights sobre economia e mercado financeiro.

Confira a conversa no vídeo abaixo.

Na quarta-feira, a abertura do evento contou com a participação de Pedro Thompson, CEO da EXAME, e Thiago Salomão, do Stock Pickers. Os dois discutiramm a importância da informação no ambiente de investimentos e educação financeira no Brasil, diante das mudanças que ocorreram no mercado nos últimos anos, com mais investidores entrando no mercado e procurando por diferentes ativos e riscos.

“O rumo fiscal brasileiro” foi o tema do painel da última quinta-feira, que recebeu os economistas Mansueto Almeida e Maria Silvia Bastos Marques às 19h. Os dois falaram sobre o atual panorama fiscal brasileiro, gasto público e como reformas estruturais são prioritárias para fomentar crescimento no longo prazo. Os economistas devem a responder como o rumo fiscal e gastos públicos afetam desenvolvimento, a curva de juros e a expectativa de inflação, além de falar sobre suas trajetórias pessoais. Mansueto Almeida já foi secretário do Tesouro e Maria Silvia Bastos Marques é ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O BRASA Talks continua com painéis diários no decorrer desta semana, encerrando-se no dia 27 de novembro.

Confira a genda das conversas nos próximos dias:

Dia 24/11, às 16h: Dois dos principais gestores do mercado brasileiro, Maurício Bittencourt e Roberto Vinhaes , falam sobre ações no longo prazo, análise fundamentalista e algumas das principais tendências para o mercado acionário.

Dia 24/11, às 18h: Daniel Izzo e Mariana Oiticica discutem investimento com a ótica ESG, que leva em conta governança corporativa e meio ambiente. Os dois discutem o momento que o Brasil vive na adoção desses princípios, além de tocar nos fundamentos e no impacto dessas ações por diferentes companhias.

25/11, às 16h30: O economista André Lara Resende faz uma reflexão sobre a história da política monetária no Brasil ao mesmo tempo que insere novas abordagens sobre o tema como a Teoria Monetária Moderna (MMT). A ideia é complementar a visão fiscalista e as consequências de longo prazo no crescimento estrutural do país.

26/11, às 18h: O renomado economista Gustavo Franco discute o futuro do dinheiro em um painel para debater o déficit fiscal brasileiro e crescimento mediante investimento em gastos públicos. Franco discutirá a importância da manutenção do teto de gastos, o atual momento da baixa taxa de juros e alavanca para retomada de crescimento após a pandemia.

27/11, às 16h: Ilan Goldfajn e José Carlos Carvalho falam sobre economia internacional e o reflexo no Brasil. Os economistas vão abordar as principais oportunidades perante as economias desenvolvidas e quais mudanças estruturais precisam ser implementadas que o Brasil possa atingir seu potencial de crescimento.

27/11, às 18h: O investidor Andrá Jakurski fará um panorama completo sobre o que está ocorrendo no mundo e afetando a alocação de portfólio. A discussão envolverá uma análise de eventos políticos, econômicos e sociais que devem influencar preços e avaliações de ativos nos próximos anos.

A BRASA conta atualmente com mais de 9.000 estudantes em sua rede e está presente em 90 universidades ao redor do mundo, em regiões como América do Norte, Europa, Ásia e Oceania.

A associação conta com um programa de mentoria e autoconhecimento para capacitar jovens e uma nova geração de líderes brasileiros. Em 2019, a associação lançou um programa de bolsas para ajudar estudantes de baixa renda a estudar em algumas das melhores universidades do mundo.