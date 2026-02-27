Bradsaúde pode valer R$ 50 bi no 'maior IPO reverso do país', diz Bradesco

Luiz Carlos Trabuco, que preside os conselhos de administração do Bradesco e da Odontoprev, classificou a reorganização societária que deu origem à Bradsaúde nesta sexta-feira, 27, como "a maior operação já realizada no país nesse formato de IPO (Oferta Pública Inicial) reverso", ao aproveitar a estrutura de uma companhia já listada para levar um novo e amplo negócio à bolsa.

A nova empresa reunirá todo o ecossistema de saúde do grupo e será listada no Novo Mercado da B3. A companhia já nasce com receita de R$ 52 bilhões, mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos hospitalares e 35 clínicas, considerando os números consolidados de 2025.

Segundo o CEO do Bradesco, Marcelo Noronha, o novo braço de saúde do banco com a Odontoprev pode alcançar valor de mercado entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões. "Não é uma coisa pequena, é um negócio muito grande", afirmou Noronha durante coletiva à imprensa realizada nesta sexta-feira, 27. "Esta é mais uma oportunidade da gente fazer o IPO de todo o sistema de saúde, com a BradSaúde".

Hoje, o valor de mercado da Odontprev é inferior a R$ 9 bilhões.

IPO reverso para 'destravar valor'

A operação foi estruturada como uma incorporação reversa da Odontoprev, que já é listada, acelerando o processo de abertura de capital. De acordo com os executivos, o formato permite concluir a transação em cerca de 60 dias e com custos menores do que um IPO tradicional realizado do início ao fim.

Trabuco definiu o movimento como a "arte de destravar valor", ao dar ao mercado a "real percepção" da mais-valia de ativos que estavam registrados no balanço apenas pelo valor patrimonial. Ele também ressaltou que a nova companhia nasce sem endividamento e sem alavancagem.

"É uma empresa com zero de endividamento. Ela não tem endividamento. Não tem alavancagem. É uma operação que entre capital e provisões técnicas, ela deve chegar a 30 bilhões", afirmou o prsidente dos conselhos de administração do Bradeso e da Odontoprev.

Noronha reforçou o caráter estratégico do timing. "O Bradesco mais uma vez prova sua capacidade de destravar valor e de criar riqueza. A gente tem muita riqueza para mostrar para o mercado e essa é uma delas", disse.

O CEO do banco também destacou que o impacto será "tudo de bom" para diferentes perfis de investidores. "Esse é o principal aspecto, ele agrega valor para o acionista do Bradesco e para os acionistas minoritários também da OdontoPrev".

O que ganham controladores e minoritários

Para os acionistas do Bradesco, o movimento transforma uma vertical considerada estratégica — antes refletida no balanço pelo valor contábil — em uma empresa listada com valuation de mercado potencialmente próximo de R$ 50 bilhões.

Já os minoritários da Odontoprev, que antes tinham exposição apenas ao segmento odontológico, passam a deter participação em uma companhia multiline, com maior diversificação de receitas e atuação que vai de planos de saúde e odontológicos a hospitais, clínicas, serviços e healthtech.

“A gente dá o acesso aos acionistas minoritários da Odontoprev a um mercado de mais de bilhões de potencial, com uma diversificação muito maior, com oportunidades maiores e riscos menores”, afirmou Noronha.

Na nova estrutura, o Bradesco ficará com 91,35% do capital total e votante da Bradsaúde. Os atuais acionistas da Odontoprev passarão a deter 8,65%, caso aceitem a troca de ações.

25% de free float ainda sem prazo

Apesar de a companhia estrear no Novo Mercado — segmento com as regras mais rigorosas de governança da bolsa — o free float inicial ficará abaixo dos 25% exigidos.

Questionado sobre quando será realizado um follow-on (oferta subsequente de ações) para atingir esse percentual, Noronha destacou que "não tem nenhuma previsão". Segundo ele, a definição será estratégica e ocorrerá “no momento oportuno”.

Até lá, o banco solicitará um waiver (dispensa temporária) à B3, procedimento descrito como convencional nesse tipo de reorganização. O estatuto da nova companhia já prevê o enquadramento às regras do Novo Mercado.

Estrutura da operação

A transação envolve a cisão parcial da área de saúde, cuja avaliação patrimonial, conduzida pela KPMG, atribuiu R$ 16,1 bilhões ao conjunto de ativos e passivos transferidos. O Bradesco receberá 2.378.374.445 ações ordinárias da Bradsaúde/Odontoprev em substituição à totalidade das ações da Bradesco Gestão de Saúde (BGS), que será incorporada.

Após a consolidação, a Bradsaúde reunirá Bradesco Saúde, Odontoprev, Mediservice, Atlântica Hospitais e Participações, Orizon, rede de clínicas Meu Doutor Novamed, Croma Oncologia e investimentos em laboratórios e serviços de diagnóstico, consolidando sob uma única companhia listada todo o ecossistema de saúde da organização.

A operação contou com assessoria financeira do Bradesco BBI, JP Morgan e Citi, além de escritórios de advocacia. O grupo convocou assembleia geral para 31 de março para deliberar sobre a cisão parcial e as mudanças societárias. O ticker da nova companhia ainda não foi definido.