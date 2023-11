“Pior da inadimplência ficou para trás, novo foco é margem com cliente”, diz CEO do Bradesco

Um ano depois do início da escalada da inadimplência nos resultados do Bradesco (BBDC4), o cenário agora é outro.“O pior ficou para trás: atingimos o pico da inadimplência”, disse o CEO Octavio de Lazari em coletiva com jornalistas nesta sexta-feira, 10. O indicador, que vinha sendo o principal desafio do banco nos últimos resultados, mostrou uma leve tendência de baixa no terceiro trimestre frente aos três meses anteriores.

O índice de inadimplência longa, acima de 90 dias, caiu 0,1 ponto percentual (p.p.) frente ao último trimestre. Já o indicador curto, de 15 a 90 dias, que representa as safras de clientes mais recentes, caiu 0,3 p.p. na comparação trimestral. “Já vemos melhora na inadimplência curta. É uma tendência que devemos colher daqui para frente, a partir do quarto trimestre”, afirmou o CEO.

Lazari expôs as principais barreiras do banco em etapas. A primeira foi a margem financeira com o mercado – o lucro do banco com operações de tesouraria –, que virou para o positivo no trimestre passado. O segundo ponto foi justamente o mais sensível, a inadimplência. E o próximo desafio é a margem com os clientes, que representa o resultado das operações de crédito.

A margem total do terceiro trimestre foi de R$ 15,9 bilhões, uma queda de 2,6%. A pressão veio da margem com clientes, que caiu 9,6% em base anual. “Resolvemos o assunto da margem com o mercado, isto é página virada. Entendemos também que atingimos o pico da inadimplência. Agora, o foco é melhorar a margem com o cliente”, disse o CEO.

A carteira de crédito expandida do banco chegou aos R$ 877,5 bilhões, leve queda de 0,1% em 12 meses e avanço de 1% na comparação trimestral. Frente ao trimestre passado, o maior ponto de pressão foi o segmento de pequenas e médias empresas, que caiu 1,1% no período com a postura mais conservadora do banco.

A expectativa é de retomada, ainda que a passos mais lentos. “[A recuperação da] margem com cliente não vem do dia pra noite, é natural que se leve mais tempo”, concluiu.

Bradesco no 3º trimestre

Último bancão a apresentar seus resultados, o Bradesco teve um lucro líquido de R$ 4,621 bilhões no segundo trimestre do ano, uma queda de 11,5% na comparação anual. Frente ao trimestre passado, o lucro da empresa subiu 2,3%.

O balanço divulgado na última quinta-feira, 9, ficou em linha com o consenso de mercado da Bloomberg, que estimava um lucro de R$ 4,679 bilhões.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do Bradesco, que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, ficou em 11,3%, baixa de 1,7 pontos percentuais (p.p.) frente ao mesmo período do ano anterior. O indicador subiu 0,2 p.p. ante o trimestre anterior, mas ainda segue distante do patamar dos 20% alcançado pelos pares Itaú (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3).

Veja também