Bradesco: inadimplência deve continuar pressionando balanço no 2º tri?

O Bradesco (BBDC4) tem enfrentado dificuldades para se levantar depois do tombo que a inadimplência vem causando nos números desde o ano passado. E embora as perspectivas estejam melhorando, o desafio ainda é grande.

Neste próximo resultado, o Bradesco deve continuar pressionado pela inadimplência segundo as projeções da própria gestão do banco. O CEO Octavio de Lazari alertou que esse seria o caso ao comentar os resultados do primeiro trimestre com jornalistas. A expectativa é que o ponto de virada venha ao longo do restante do semestre.

A projeção do consenso de mercado é de um lucro de R$ 4,48 bilhões para o Bradesco no segundo trimestre, o que representa um recuo de 36,5% frente ao registrado no mesmo período do ano anterior. Na comparação trimestral, o lucro deve crescer 5%. O balanço será divulgado nesta quinta-feira, 3, após o fechamento do mercado.

“Estamos preocupados com a possibilidade do Bradesco esteja tendo dificuldade para aumentar sua carteira nesse ambiente adverso, o que, combinado com uma abordagem de risco, retardaria a recuperação da rentabilidade”, afirmaram, em relatório, os analistas do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

O Itaú BBA também tem uma visão mais conservadora para o resultado do Bradesco. “Esperamos que o banco confirme que o segundo trimestre foi o pico para a inadimplência. Em termos macroeconômicos, o Bradesco é uma aposta positiva em um ambiente de taxas de juros mais baixas”, informou relatório do banco.

Balanços dos bancos

O Santander Brasil (SANB11) abriu a temporada de resultados dos bancos no último dia 26. O banco apresentou lucro líquido de R$ 2,309 bilhões no segundo trimestre, uma queda de 43,5% na comparação anual. Frente ao primeiro trimestre, o lucro subiu 7,9%.

Veja abaixo o calendário de divulgação dos bancos e as estimativas para cada resultado:

