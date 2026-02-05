Depois de Santander e Itaú abrirem a temporada de balanços dos grandes bancos no Brasil nesta quarta-feira, 4, o Bradesco divulga seus resultados do quarto trimestre de 2025 nesta quinta-feira, 5, após o fechamento do mercado.

Além dos números do período, o mercado acompanha principalmente as indicações do banco para 2026, em um contexto de desaceleração do crédito, inadimplência ainda elevada e continuidade dos investimentos em transformação e tecnologia.

No terceiro trimestre de 2025, o Bradesco reportou lucro líquido recorrente de R$ 6,205 bilhões, alta de 18,8% na comparação anual e avanço de 2,3% frente ao segundo trimestre. A margem financeira total foi de R$ 18,71 bilhões, com crescimento de 3,7% no trimestre e de 16,9% em 12 meses.

Após provisões, a margem financeira líquida alcançou R$ 10,15 bilhões, alta de 2,5% na base trimestral e de 14,4% em um ano. As despesas com provisão para devedores duvidosos somaram R$ 8,56 bilhões, avanço de 5,1% no trimestre e de 20,1% na comparação anual. O índice de inadimplência acima de 90 dias permaneceu estável em 4,1% em setembro de 2025.

Para efeito de comparação anual, no acumulado de 2024, o lucro somou R$ 19,554 bilhões, crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

E o que esperam os grandes bancos para o 4° tri do Bradesco?

Para o quarto trimestre de 2025, o JP Morgan afirmou em relatório que o principal foco do mercado será a orientação para 2026, especialmente em relação ao crescimento da carteira de crédito, à qualidade dos ativos e à trajetória das despesas gerais e administrativas.

Segundo o maior banco dos Estados Unidos, o quarto trimestre é sazonalmente mais forte em volumes, o que tende a sustentar a receita líquida de juros e as receitas com tarifas.

No caso do Bradesco, o JP Morgan projeta lucro líquido de R$ 6,6 bilhões no período, alta de 6% em relação ao trimestre anterior, com ROE estimado em 15,5%.

O relatório destaca que o Bradesco deve apresentar forte desempenho de receitas, enquanto os custos podem decepcionar em função da aceleração do plano de transformação, incluindo ajustes na presença física e despesas com pessoal e contingências civis.

A Genial Investimentos projeta lucro líquido de R$ 6,42 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 3,5% na comparação trimestral e de 18,9% em 12 meses, com ROE de 14,6%. A casa estima que a carteira de crédito expandida atinja R$ 1,06 trilhão, com alta de 2,4% no trimestre e de 7,9% na comparação anual, próxima ao topo do guidance de 8%.

Segundo a Genial, a margem financeira deve somar R$ 19,5 bilhões, sustentada principalmente pelo NII (a margem financeira líquida) com clientes, enquanto o NII de mercado deve permanecer em patamar baixo, em R$ 194 milhões.

As despesas administrativas são estimadas em R$ 15,8 bilhões, refletindo efeitos do dissídio salarial e investimentos ligados ao plano de tecnologia. A inadimplência acima de 90 dias deve encerrar o trimestre em 4,1%, praticamente estável, e a provisão para devedores duvidosos é projetada em R$ 8,7 bilhões.

O Bank of America (BofA) também estima lucro líquido de R$ 6,4 bilhões no quarto trimestre, alta de 3% em relação ao trimestre anterior e de 30% na comparação anual, com ROE de 15%.

Segundo o BofA, a melhora gradual dos lucros deve continuar, apoiada principalmente pela geração de receitas, enquanto os investimentos em tecnologia seguem elevados. O banco espera crescimento da carteira de crédito na faixa superior do guidance, impulsionado por empréstimos a consumidores e PMEs, além de qualidade de ativos estável, ainda que com leve aumento do custo de risco.

Já o Itaú BBA projeta lucro em torno de R$ 6,4 bilhões no trimestre, com ROE de aproximadamente 15%.

De acordo com o relatório, a expansão da carteira de crédito, a estabilidade das margens ajustadas ao risco e o bom desempenho das linhas de serviços e seguros devem compensar os investimentos contínuos em despesas administrativas.

Para 2026, o BBA espera que o guidance do Bradesco indique lucro entre R$ 26 bilhões e R$ 30 bilhões, com ROEs entre 15% e 17%, enquanto sua projeção própria é de lucro de R$ 29,2 bilhões.

