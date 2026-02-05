Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bradesco divulga balanço do 4° trimestre hoje: veja o que esperar

Expectativa dos grandes bancos é de um 4º tri forte em receitas e lucro para o Bradesco, mas com despesas elevadas e atenção ao guidance de 2026

Balanço do Bradesco: o banco divulga seus resultados do quarto trimestre de 2025 nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, às 18h (Eduardo Frazão/Exame)

Balanço do Bradesco: o banco divulga seus resultados do quarto trimestre de 2025 nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, às 18h (Eduardo Frazão/Exame)

Clara Assunção
Clara Assunção

Repórter

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10h16.

Última atualização em 5 de fevereiro de 2026 às 10h18.

Depois de Santander e Itaú abrirem a temporada de balanços dos grandes bancos no Brasil nesta quarta-feira, 4, o Bradesco divulga seus resultados do quarto trimestre de 2025 nesta quinta-feira, 5, após o fechamento do mercado.

Além dos números do período, o mercado acompanha principalmente as indicações do banco para 2026, em um contexto de desaceleração do crédito, inadimplência ainda elevada e continuidade dos investimentos em transformação e tecnologia.

No terceiro trimestre de 2025, o Bradesco reportou lucro líquido recorrente de R$ 6,205 bilhões, alta de 18,8% na comparação anual e avanço de 2,3% frente ao segundo trimestre. A margem financeira total foi de R$ 18,71 bilhões, com crescimento de 3,7% no trimestre e de 16,9% em 12 meses.

Após provisões, a margem financeira líquida alcançou R$ 10,15 bilhões, alta de 2,5% na base trimestral e de 14,4% em um ano. As despesas com provisão para devedores duvidosos somaram R$ 8,56 bilhões, avanço de 5,1% no trimestre e de 20,1% na comparação anual. O índice de inadimplência acima de 90 dias permaneceu estável em 4,1% em setembro de 2025.

Para efeito de comparação anual, no acumulado de 2024, o lucro somou R$ 19,554 bilhões, crescimento de 20% em relação ao ano anterior.

E o que esperam os grandes bancos para o 4° tri do Bradesco?

Para o quarto trimestre de 2025, o JP Morgan afirmou em relatório que o principal foco do mercado será a orientação para 2026, especialmente em relação ao crescimento da carteira de crédito, à qualidade dos ativos e à trajetória das despesas gerais e administrativas.

Segundo o maior banco dos Estados Unidos, o quarto trimestre é sazonalmente mais forte em volumes, o que tende a sustentar a receita líquida de juros e as receitas com tarifas.

No caso do Bradesco, o JP Morgan projeta lucro líquido de R$ 6,6 bilhões no período, alta de 6% em relação ao trimestre anterior, com ROE estimado em 15,5%.

O relatório destaca que o Bradesco deve apresentar forte desempenho de receitas, enquanto os custos podem decepcionar em função da aceleração do plano de transformação, incluindo ajustes na presença física e despesas com pessoal e contingências civis.

A Genial Investimentos projeta lucro líquido de R$ 6,42 bilhões no quarto trimestre, crescimento de 3,5% na comparação trimestral e de 18,9% em 12 meses, com ROE de 14,6%. A casa estima que a carteira de crédito expandida atinja R$ 1,06 trilhão, com alta de 2,4% no trimestre e de 7,9% na comparação anual, próxima ao topo do guidance de 8%.

Segundo a Genial, a margem financeira deve somar R$ 19,5 bilhões, sustentada principalmente pelo NII (a margem financeira líquida) com clientes, enquanto o NII de mercado deve permanecer em patamar baixo, em R$ 194 milhões.

As despesas administrativas são estimadas em R$ 15,8 bilhões, refletindo efeitos do dissídio salarial e investimentos ligados ao plano de tecnologia. A inadimplência acima de 90 dias deve encerrar o trimestre em 4,1%, praticamente estável, e a provisão para devedores duvidosos é projetada em R$ 8,7 bilhões.

O Bank of America (BofA) também estima lucro líquido de R$ 6,4 bilhões no quarto trimestre, alta de 3% em relação ao trimestre anterior e de 30% na comparação anual, com ROE de 15%.

Segundo o BofA, a melhora gradual dos lucros deve continuar, apoiada principalmente pela geração de receitas, enquanto os investimentos em tecnologia seguem elevados. O banco espera crescimento da carteira de crédito na faixa superior do guidance, impulsionado por empréstimos a consumidores e PMEs, além de qualidade de ativos estável, ainda que com leve aumento do custo de risco.

Já o Itaú BBA projeta lucro em torno de R$ 6,4 bilhões no trimestre, com ROE de aproximadamente 15%.

De acordo com o relatório, a expansão da carteira de crédito, a estabilidade das margens ajustadas ao risco e o bom desempenho das linhas de serviços e seguros devem compensar os investimentos contínuos em despesas administrativas.

Para 2026, o BBA espera que o guidance do Bradesco indique lucro entre R$ 26 bilhões e R$ 30 bilhões, com ROEs entre 15% e 17%, enquanto sua projeção própria é de lucro de R$ 29,2 bilhões.

O Bradesco divulga seus resultados do quarto trimestre de 2025 nesta quinta-feira, após o fechamento do mercado, às 18h.

Acompanhe tudo sobre:BradescoBancosBalanços

Mais de Invest

Itaú já não está tão descontado na bolsa, mas CEO vê 'múltiplo diferenciado'

BYD vê competição crescer e começa o ano com queda nas vendas na China

PIS/Pasep 2026: trabalhadores já podem consultar abono salarial

Ações da Volvo caem mais de 25% após lucro baixo e pressão de tarifas

Mais na Exame

Esporte

Cruzeiro x Coritiba: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Mercados

Itaú já não está tão descontado na bolsa, mas CEO vê 'múltiplo diferenciado'

Casual

Os planos da Toyota no Brasil após os danos à fábrica de Porto Feliz

Um conteúdo Bússola

Opinião: crescimento sem cultura pode custar caro para as startups