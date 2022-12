Bradesco BBI paga R$ 4 bi e fica com 23% de empresa da Cosan (CSAN3) que controla a Compass

O Bradesco BBI investiu na Cosan Dez Participações, veículo que passou a deter a totalidade das ações de emissão da Compass, informou nesta sexta-feira, 23, a Cosan (CSAN3). Por uma fatia de 23% da empresa, o banco de investimento pagou R$ 4 bilhões.

A aquisição faz parte do movimento da Cosan de investir na Vale (VALE3). Como informado em outubro pelo grupo, foi feito um empréstimo ponte de R$ 8 bilhões a ser refinanciado com estrutura de equity com ações preferenciais (não dívida) de Raízen e Compass com os bancos Bradesco e Itaú. No total, a Cosan deve montar uma posição de 6,5% na Vale.

Hoje, conta o comunicado do conglomerado, foi firmado também um acordo de acionistas e acordo de voto pela companhia e o Bradesco no âmbito da Cosan Dez, estabelecendo as regras de governança desta companhia e as demais condições praxe dessas transações.