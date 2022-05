Bradesco (BBDC4) tem alta de 4,7% no lucro do 1T22

O Bradesco (BBDC4) divulgou seu balanço do primeiro trimestre de 2022.

O lucro líquido recorrente do Bradesco foi de R$ 6,8 bilhões, alta de 3,1% em relação ao quarto trimestre do ano passado, quando foi de R$ 6,6 bilhões, e de 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando tinha sido de R$ 6,5 bilhões.

O resultado operacional também subiu, chegando a R$ 10,3 bilhões.

Uma alta de 0,6% na comparação trimestral e de 5,9% na comparação anual.

O retorno anualizado sobre o PL médio (ROAE), indicador que mede a rentabilidade dos bancos, foi de 18%, alta de 0,5 p.p. na comparação trimestral, mas queda de 0,7 p.p. na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

Para o Bradesco, "esse resultado é uma demonstração de nossa capacidade de capturar oportunidades, mesmo em um cenário de incertezas — com altas na inflação, aumento das taxas de juro e tensões geopolíticas".

O banco salientou que teve ganho líquido de R$ 231 milhões com a desmutualização do investimento na Câmara Interbancária de Pagamentos (CPI), que foi classificado como evento extraordinário, não beneficiando, assim, o lucro líquido recorrente.

As despesas operacionais cresceram 4,4% no comparativo anual, bem menos que a inflação acumulada do período, com um IPCA que alcançou 11,3% e o IGP-M 14,8%.

Possível alta na inadimplência

As provisões para dívidas duvidosas (PDD), aumentaram também, chegando a R$ 4,8 bilhões.

O aumento foi de 12,9% na comparação trimestral e de 23,8% na comparação anual.

Um sinal claro que o Bradesco espera um aumento da inadimplência no Brasil.

Por sinal, o índice de inadimplência superior a 90 dias aumentou 0,7 ponto percentual na comparação anual, chegando a 3,2%.

A alta na comparação com o trimestre anterior foi de 0,4 p.p.

As operações de crédito da carteira expandida aumentaram 18,3% na comparação anual, passando de R$ 705 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para R$ 834 bilhões no primeiro trimestre de 2022.

A alta foi menor se comparada com o quarto trimestre de 2021, quando o crescimento foi de apenas 2,7%.

O crédito com as pessoas físicas cresceu 15,7% na comparação anual, chegando a R$ 331 bilhões, enquanto o crédito com pessoas jurídicas cresceu 22,6%, alcançando R$ 503 bilhões.

Bradesco (BBDC4) aumenta número de clientes

O Bradesco chegou a 74,8 milhões de clientes, alta de 5,8% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

No trimestre, os canais digitais foram responsáveis por 32% dos créditos liberados, atingindo R$ 23,6 bilhões, crescimento de 44% em comparação com os R$ 16,4 bilhões concedidos pelo Bradesco no primeiro trimestre de 2021.