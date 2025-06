Bradesco anuncia pagamento de R$ 3 bilhões em JCP

O Bradesco informou nesta quarta-feira que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 3 bilhões em juros sobre o capital próprio (JCP) intermediários aos acionistas. O valor corresponde a R$ 0,270146729 por ação ordinária e R$ 0,297161402 por ação preferencial.

Terão direito ao provento os investidores com ações registradas até 30 de junho de 2025. A partir de 1º de julho, os papéis passarão a ser negociados “ex-direito” aos juros anunciados.

O pagamento será realizado até 31 de janeiro de 2026, já com a dedução do Imposto de Renda na fonte de 15%. Assim, os valores líquidos a serem pagos serão de R$ 0,229624720 por ação ordinária e R$ 0,252587192 por ação preferencial. Acionistas pessoas jurídicas isentas da tributação receberão os valores brutos.

O crédito será efetuado diretamente nas contas bancárias dos acionistas com dados atualizados junto à instituição. Já os investidores com ações custodiadas na B3 receberão os valores por meio das corretoras responsáveis. Aqueles que estiverem com dados desatualizados deverão procurar uma agência do Bradesco com CPF, RG e comprovante de residência para regularização.

Segundo o banco, os juros aprovados representam aproximadamente 15,7 vezes o valor líquido dos JCP pagos mensalmente e serão considerados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício, conforme previsto no estatuto social.