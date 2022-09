BR Properties marca data de restituição aos acionistas com redução do capital social

A BR Properties (BRPR3) anunciou nesta segunda-feira, 12, nova etapa da redução de capital de R$ 1,125 bilhão aprovada em assembleia no final de julho.

A companhia definiu o dia 30 de setembro deste ano como data para o início do recebimento da restituição aos acionistas, que irão receber R$ 2,423 por ação. O pagamento será efetuado até o dia 14 de outubro. O processo deve seguir dessa forma desde que não tenha a oposição de credores.

Entenda a redução

A proposta de redução de capital ocorre como consequência da venda de mais de 50% dos ativos da companhia acordada no primeiro semestre com fundos imobiliários da Brookfield. A empresa receberá R$ 5,922 bilhões por 12 edifícios, tendo entre eles o Glória, Manchete, Ventura, Panamérica Green Park e Parque da Cidade. O pagamento será realizado 70% no fechamento da aquisição e o restante em 12 meses.

A decisão pela venda dos imóveis, de acordo com a BR Properties, considerou o desconto de 40% do preço das ações em relação ao valor líquido dos ativos da companhia. Ou seja, a companhia estava valendo menos do que a soma do valor de seus ativos, já considerando o pagamento da dívida.