BP encontra novo campo de petróleo no Brasil; veja os 10 campos mais produtivos do mundo

A BP, multinacional britânica, revelou nesta segunda-feira, 4, sua maior descoberta de petróleo e gás dos últimos 25 anos, localizada em uma área do pré-sal brasileiro. A companhia informou que se trata de um campo de grande importância em águas ultraprofundas do bloco Bumerangue, na Bacia de Santos.

Embora a BP ainda vá realizar análises laboratoriais para detalhar o reservatório, os primeiros resultados indicam que a descoberta poderá ser comparada aos maiores campos de petróleo conhecidos em todo o mundo.

Atualmente, a lista dos "supergigantes" do setor permanece dominada por campos situados no Oriente Médio, região que concentra grande parte das reservas globais.

Conheça os 10 maiores campos de petróleo e gás do planeta, tanto onshore (terrestres) quanto offshore (marítimos), com base nas reservas provadas estimadas recuperáveis, considerando apenas os campos em produção ativa. Os dados foram divulgados pela Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA), Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e Agência Internacional de Energia (IEA).

Os maiores campos de petróleo e gás do mundo

Ghawar, Arábia Saudita

O campo de Ghawar, na região de Al Hasa, na Arábia Saudita, é o maior campo convencional de petróleo do mundo. Com reservas provadas de aproximadamente 48,25 bilhões de barris e um total estimado de 96 bilhões de barris recuperáveis, ele concentra mais de 20% das reservas sauditas. Em operação desde 1951, Ghawar é gerido pela estatal Saudi Aramco e continua sendo um dos pilares da produção mundial de petróleo.

Ahvaz, Irã

O campo de Ahvaz, situado na província de Khuzistão, no Irã, possui cerca de 65 bilhões de barris recuperáveis. Em produção desde a década de 1950, o campo é operado pela National Iranian Oil Company (NIOC) e é um dos maiores produtores do país, com uma parte significativa do petróleo leve iraniano.

Aghajari, Irã

O campo de Aghajari, também na província de Khuzistão, no Irã, tem cerca de 30 bilhões de barris recuperáveis. Operado pela NIOC desde 1940, Aghajari continua a ser uma importante fonte de produção nacional, especialmente por meio de técnicas avançadas de recuperação de petróleo.

Greater Burgan, Kuwait

Localizado no sudeste do deserto do Kuwait, o campo de Greater Burgan tem 67 bilhões de barris, dos quais mais de 40 bilhões são reservas remanescentes. Descoberto em 1938 e operado pela Kuwait Oil Company, o campo entrou em operação em 1946 e segue sendo a principal fonte de petróleo do país, essencial para sua economia exportadora de hidrocarbonetos.

Upper Zakum, Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, o campo de Upper Zakum, localizado em Abu Dhabi, é um dos maiores campos offshore do planeta, com reservas estimadas em 50 bilhões de barris. Em operação desde 1982, é gerido pela estatal ADNOC, em parceria com ExxonMobil e JODCO, e passa por investimentos contínuos para ampliar sua capacidade de produção.

Gachsaran, Irã

O campo de Gachsaran, na província de Kohgiluyeh-Boyer Ahmad, no Irã, contém aproximadamente 52,9 bilhões de barris recuperáveis. Descoberto na década de 1930 e também operado pela NIOC, Gachsaran produz petróleo pesado e médio, sendo crucial para a economia do Irã, especialmente no contexto das sanções internacionais.

Safaniya, Arábia Saudita

Situado no Golfo Pérsico, o campo de Safaniya, na Arábia Saudita, tem cerca de 37 bilhões de barris recuperáveis. Desde 1957 a Saudi Aramco opera o campo, que desempenha um papel fundamental na capacidade exportadora do país e no fornecimento de petróleo pesado.

Daqing, China

O campo de Daqing, na província de Heilongjiang, na China, é o maior campo de petróleo onshore do país. Com 42 bilhões de barris de reservas estimadas, é operado pela CNPC/PetroChina e está em produção desde 1963. Daqing continua sendo uma peça-chave na estratégia energética chinesa.

Costa Bolívar, Venezuela

Na Venezuela, o campo Costa Bolívar, localizado no Lago de Maracaibo, é o maior do país. Com reservas recuperáveis de cerca de 32 bilhões de barris, foi descoberto em 1917 e intensamente desenvolvido pela PDVSA ao longo do século XX. Embora sua produção tenha diminuído, ainda é vital para as exportações de petróleo do país.

Cantarell, México

No México, o complexo de Cantarell, na baía de Campeche, foi por muito tempo o maior produtor offshore de petróleo do mundo. Com 35 bilhões de barris de reservas totais, a produção iniciou-se em 1981 pela Pemex. Apesar de um declínio acentuado desde os anos 2000, o campo ainda é relevante para a produção nacional.