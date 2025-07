Boom de máximas históricas: 20 ações do Ibovespa que bateram recordes em junho de 2025

Junho de 2025 entrou para a história como um mês de bonança para uma parcela seleta da bolsa brasileira. Nada menos que 20 ações dos índices Ibovespa, Small Caps (SMLL) e IDIV atingiram máximas históricas — sendo que 13 delas fecharam o mês exatamente no pico. Os dados são da Elos Ayta Consultoria.

O fenômeno não se deu por acaso. Mesmo com oscilações no cenário macroeconômico, determinados setores e empresas conseguiram capturar a atenção do mercado, alavancando suas ações a níveis recordes.

A fotografia do topo

Entre os destaques estão empresas como C&A Modas (CEAB3), que saltou 155,87% no acumulado do primeiro semestre, e Moura Dubeux (MDNE3), com alta de 120,44%. Ambas chegaram aos seus maiores preços históricos no mês de junho, refletindo o apetite por ativos ligados ao consumo e ao setor imobiliário.

Ao todo, das 20 ações listadas:

13 fecharam junho no topo histórico (30/06/2025);

9 fazem parte do Ibovespa;

13 estão no índice Small Caps (SMLL);

12 integram o IDIV (índice de dividendos);

Direcional (DIRR3) e Santos Brasil (STBP3) são componentes simultâneos dos três índices — um feito raro.

Incorporadoras e utilidade pública lideram setores

Um olhar por setor revela um padrão interessante. Cinco ações são de incorporações, que seguem em ritmo acelerado de valorização, especialmente entre as small caps. A queda dos juros reais, aliada à perspectiva de novo ciclo de crédito imobiliário, parece ter destravado valor em papéis. Alguns exemplos:

Lavvi (LAVV3): +75,93% no semestre

Direcional (DIRR3): +69,14%

Cury (CURY3): +77,12%

Moura Dubeux (MDNE3): +120,44%

Plano&Plano (PLPL3): +89,51%

Dividendos

Entre os nomes ligados à distribuição de proventos, Tim (TIMS3) e Engie Brasil (EGIE3) se destacaram:

A Tim renovou máxima aos R$ 22,05, acumulando +63,24% no semestre;

A Engie Brasil atingiu R$ 45,41, com valorização de 30,73% no mesmo período.

O setor de seguros e finanças também registrou bons desempenhos, com destaques para Porto Seguro (PSSA3) e BTG Pactual (BPAC11) — do mesmo grupo controlador da EXAME —, que teve com valorização de 56,20%, segundo a Elos Ayta.

Sete papéis subiram entre 50% e 100%

Além dos dois papéis que subiram acima dos 100%, sete ações apresentaram rentabilidade entre 50% e 100% no primeiro semestre de 2025:

Lavvi (LAVV3): +75,93%

Direcional (DIRR3): +69,14%

Tim (TIMS3): +63,24%

Porto Seguro (PSSA3): +58,17%

BTG Pactual (BPAC11): +56,20%

Cury (CURY3): +77,12%

Plano&Plano (PLPL3): +89,51%

Outras 11 ações ficaram abaixo de 50%, mas mesmo assim atingiram seus picos — o que indica que para boa parte desses papéis o mercado ainda está em processo inicial de valorização.