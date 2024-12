As principais bolsas na Ásia subiram nesta quinta-feira, 26, depois do anúncio no início da semana que Nissan e Honda já começaram as tratativas para uma fusão, o que criaria a terceira maior empresa automobilística do mundo.

Com novos players entrando forte no mercado de carros elétricos, como Tesla e marcas chinesas como BYD e GWM, montadoras mais tradicionais estão tendo dificuldade para se adaptar a essa nova realidade. Por isso a união de forças pode ser uma saída para tentar ganhar tempo nessa complexa operação.

Acordo entre gigantes

Honda e Nissan, respectivamente a segunda e terceira maiores montadoras do Japão, se uniriam a um número crescente de gigantes automotivos tradicionais, como General Motors e Volkswagen, que estão fortalecendo alianças para compartilhar os altos custos de desenvolvimento de veículos de nova geração.

Também marcaria a maior transformação na indústria automotiva global desde a fusão da Fiat Chrysler Automobiles com a PSA em 2021, que resultou na criação da Stellantis, em um acordo de US$ 52 bilhões.

Isso porque, se o negócio for fechado, a empresa combinada será a terceira maior montadora do mundo em número de vendas: Nissan vende cerca de 3 milhões de veículos anualmente e a Honda, 4 milhões, num faturamento combinado que chegaria a US$ 191 bilhões.

Orçamento recorde no Japão

O índice Nikkei no Japão também foi apoiado por relatos de que o governo japonês prepara um orçamento recorde para o próximo ano fiscal. Seriam US$ 735 bilhões para bancar mais custos de seguridade social, defesa, estímulo econômico e novo financiamento da dívida - o Japão tem uma relação dívida/PIB de 107.7%, a pior do mundo desenvolvido.

Na China, os ganhos no mercado acionário foram mais modestos depois que Pequim reiterou suas promessas de ampliar medidas para estimular o crescimento em 2025.

Veja como ficaram os principais índices dos mercados asiáticos.