Bolsas na Ásia fecham sem direção após corte de juros nos EUA

Os mercados na Ásia fecharam sem direção nesta sexta-feira, 8, ainda com as consequências da vitória de Donald Trump e o corte esperado do Fed na taxa de juros.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,5%. Em Hong Kong a perda foi maior: 1%. Fecharam no positivo o índice Nikkei, a 0,3%, e o S&P/ASX na Austrália, a 0,8%.

Passados os primeiros momentos de tensão, investidores agora estarão focados na China nesta sexta-feira, enquanto uma reunião legislativa pode resultar em novas medidas de estímulo à economia.

Ainda na Ásia, dessa vez no Japão, a montadora japonesa Nissan anunciou que demitirá 9.000 trabalhadores e cortará um quinto de sua capacidade de fabricação após o lucro líquido despencar 94% no primeiro semestre

Recalibrando expectativas

Já nos EUA o cenário é de mais otimismo, com o S&P 500 ganhando 0,7% e o Nasdaq subindo 1,5%, ambos estabelecendo novos picos pelo segundo dia nesta quinta-feira. Já o índice Golden Dragon, de empresas chinesas listadas nos EUA, subiu 3,5%, segundo a Bloomberg.

Os títulos do Tesouro subiram acentuadamente na quinta-feira, reduzindo os declínios do dia anterior, já que o Fed cortou as taxas de juros em 25 pontos-base, conforme o esperado. O rendimento de 10 anos caiu 11 pontos-base em um sinal de que os investidores podem estar recalibrando os medos iniciais de inflação sob uma administração de Donald Trump.

Os comentários de Jerome Powell, presidente do Fed, que destacou a força da economia dos EUA e disse que não descarta "ou não" um corte de taxa em dezembro, diminuíram a temperatura nos mercados.

Autoridades do Fed reduziram por unanimidade a taxa de juros e ajustaram a linguagem para observar que “as condições do mercado de trabalho melhoraram, em geral” e repetiram que “a taxa de desemprego aumentou, mas continua baixa”. A declaração removeu a referência a “mais” progresso da inflação, observando que a inflação “progrediu em direção ao objetivo de 2% do comitê, mas continua um tanto elevada”.

Powell acrescentou que, no curto prazo, a eleição não terá efeito na política. Ele também disse que não deixaria o cargo caso isso fosse solicitado por Trump.