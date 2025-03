Bolsas na Ásia caem com preocupações sobre a economia dos EUA e dados fracos do Japão

Os mercados asiáticos registraram perdas nesta terça-feira, 11, em uma sequência negativa que já dura três dias.

O índice MSCI Ásia Pacífico caiu até 2,1%, alcançando sua menor marca em cinco semanas, pressionado pela crescente preocupação com o ritmo de crescimento da economia dos Estados Unidos. O desempenho do Japão, com números econômicos abaixo do esperado, também aumentou o pessimismo no mercado.

No Japão, o índice Topix recuou após a divulgação de dados mostrando que a economia do país cresceu a um ritmo mais lento no último trimestre de 2024 do que as estimativas iniciais indicavam. Outros mercados da Ásia, com forte presença tecnológica, como Coreia do Sul e Taiwan, também sofreram quedas superiores a 1%.

A recuperação foi visível à medida que os futuros das ações dos EUA apagaram as perdas iniciais, e as ações em Hong Kong reduziram suas quedas.

O índice Hang Seng Tech de Hong Kong fechou em alta, impulsionado pela expectativa de que as políticas de estímulo da China contribuirão para o crescimento. Enquanto isso, o setor aéreo asiático seguiu o movimento dos Estados Unidos, com quedas após a Delta Airlines reduzir suas previsões de lucros devido à volatilidade econômica e preocupações com a segurança de voos nos EUA.

Um ponto de atenção nos mercados asiáticos são as propostas da Indonésia para aumentar as royalties das mineradoras, que devem afetar especialmente as empresas de níquel e cobre. O impacto potencial sobre os lucros das mineradoras causou queda de 20% nas ações da Nickel Industries.

As ações de companhias aéreas continuam a sofrer com o enfraquecimento da demanda, refletindo um cenário negativo tanto nos EUA quanto na Ásia.

Principais movimentos do mercado asiático