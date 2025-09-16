Bolsas internacionais operam com cautela em meio a negociações entre China e EUA

As bolsas globais operam sem direção única nesta terça-feira, 16, com investidores avaliando o avanço das negociações comerciais entre Estados Unidos e China, além de indicadores econômicos na Europa e expectativa pela decisão do Federal Reserve (Fed) amanhã.

Mercado asiático

O Japão foi destaque nesta terça-feira: o índice Nikkei 225 chegou a superar os 45 mil pontos pela primeira vez, mas fechou em alta de 0,3%, aos 44.902, após declarações do presidente Donald Trump de que as negociações comerciais com a China, em andamento na Espanha, estariam progredindo. O Topix também renovou recorde, com avanço de 0,25%.

Na Coreia do Sul, o Kospi registrou mais um recorde, subindo 1,24%, impulsionado pela decisão do governo de reverter o plano de aumento do imposto sobre ganhos de capital em ações. Já o Kosdaq recuou 0,1%.

O mercado australiano acompanhou a tendência positiva: o S&P/ASX 200 avançou 0,28%. Em contrapartida, Hong Kong e China continental caíram, com o Hang Seng em baixa de 0,12% e o CSI 300 recuando 0,21%.

As movimentações ocorreram em meio ao anúncio de um acordo preliminar para a venda das operações do TikTok de propriedade chinesa, comunicado pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, em Madrid. Trump e o presidente Xi Jinping devem conversar na sexta-feira sobre os termos.

Bolsas da Europa

Na abertura desta terça-feira, os mercados europeus operavam perto da estabilidade. Por volta das 5h50 (horário de Brasília), o Stoxx 600 recuava 0,04%, enquanto o DAX da Alemanha caía 0,14%. Já o CAC 40, em Paris, subia 0,05%, e o FTSE 100, em Londres, recuava 0,14%.

O desempenho reflete a cautela em relação ao desenrolar das tratativas comerciais entre Washington e Pequim. Além disso, no Reino Unido, dados oficiais mostraram que a taxa de desemprego permaneceu em 4,7% em julho, nível mais alto em quatro anos, reforçando sinais de desaquecimento do mercado de trabalho.

O crescimento dos salários, excluindo bônus, desacelerou para 4,8% no trimestre, contra 5% no período anterior. A libra esterlina subia 0,3% frente ao dólar.

Estados Unidos

Em Wall Street, o pregão de segunda-feira terminou em alta. O S&P 500 avançou 0,5% e fechou acima dos 6.600 pontos pela primeira vez. O Nasdaq subiu 0,9% e renovou recorde histórico, enquanto o Dow Jones ganhou 0,1%. O movimento refletiu o otimismo com os comentários de Trump sobre a relação com a China e foi sustentado por ações de tecnologia, com Alphabet e Tesla em destaque.

No pré-mercado desta terça-feira, por volta das 5h50 (horário de Brasília), os futuros operavam em leve alta: Dow Jones subia 0,03%, S&P 500 avançava 0,22% e Nasdaq 100 registrava ganhos de 0,33%. Investidores aguardam a decisão de juros do Fed, prevista para quarta-feira, e acompanham dados de vendas no varejo, preços de importação, mercado imobiliário e estoques das empresas.