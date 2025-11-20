Bolsas globais sobem após Nvidia divulgar resultados acima do esperado

As ações globais experimentaram uma forte alta após a Nvidia (NVDA) divulgar uma previsão alta de receita, que ajudou a dissipar algumas das preocupações sobre uma possível bolha no setor de inteligência artificial (IA).

As incertezas haviam abalado os mercados nas últimas semanas, mas o otimismo gerado pela gigante de semicondutores restaurou a confiança dos investidores.

A Nvidia viu suas ações dispararem 5% no pré-mercado, desencadeando um movimento positivo em outros papéis ligados à IA, como Advanced Micro Devices. e Broadcom.

Os futuros do Nasdaq 100 subiram 1,6% e as principais bolsas europeias e asiáticas também registraram ganhos, reforçando a recuperação nos mercados globais.

Confiança restaurada

O bom desempenho da Nvidia ajudou a restaurar um sentimento de calma, que vinha sendo minado por semanas de vendas intensas no setor tecnológico.

Esses movimentos no mercado estavam relacionados à preocupação com a avaliação das empresas de IA e com os altos investimentos necessários para sustentar a infraestrutura dessa tecnologia. O setor de IA, antes disso, havia impulsionado um rali de quase 40% no S&P 500 desde o mínimo registrado em abril.

Com o mercado de ações reagindo positivamente, agora a atenção dos investidores se volta para a política monetária do Federal Reserve (Fed).