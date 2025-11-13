Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bolsas globais refletem otimismo com fim de shutdown nos Estados Unidos

Na Ásia, China, Japão e Coreia do Sul, as bolsas operam em alta, impulsionadas por ações do setor tecnológico e exportador

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 06h02.

Os mercados globais operavam otimistas na manhã desta quinta-feira, 13, com os investidores reagindo positivamente ao fim da paralisação mais longa do governo dos Estados Unidos.

Na Ásia, China, Japão e Coreia do Sul, as bolsas operam em alta, impulsionadas por ações do setor tecnológico e exportador.

Ao mesmo tempo, os futuros das bolsas de Nova York indicam uma abertura levemente otimista após Down Jones bater recordes na quarta-feira, 13, enquanto os futuros das principais bolsas europeias apresentam correções após uma sequência de altas.

Índices de Mercado (futuros até 05h54, no horário de Brasília)

  • Dow Jones Futuro: +0,06%

  • S&P 500 Futuro: +0,09%

  • Nasdaq 100 Futuro: +0,34%

Europa:

  • Euro Stoxx 50 Futuro: -0,31%

  • DAX Futuro: -1,09%

  • CAC 40 Futuro: -0,31%

  • FTSE 100 Futuro: -0,33%

Ásia:

  • Shanghai Composite (China): +0,7%

  • Nikkei 225 (Japão): +0,43%

  • Kospi (Coreia do Sul): +0,54%

Acompanhe tudo sobre:Mercadoswall-streetEstados Unidos (EUA)Donald Trump

Mais de Invest

Shutdown nos EUA, varejo no Brasil e indústria na Europa: o que move os mercados

BB (BBAS3) distribuirá R$ 410,6 milhões em JCP: veja quem recebe

Lucro do Banco do Brasil cai 60% no 3º tri: projeções são revisadas

'Poupança é um Robin Hood às avessas', diz Galípolo

Mais na Exame

Mundo

Eleições no Chile: conheça candidatos, favoritos e acompanhe as pesquisas

Mercados

Shutdown nos EUA, varejo no Brasil e indústria na Europa: o que move os mercados

Brasil

Lula adia indicação de Messias em meio a pressão do Senado por Pacheco

Marketing

CEO do Cannes Lions vê risco de 'mediocridade em escala' com IA