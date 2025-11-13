Bolsas globais refletem otimismo com fim de shutdown nos Estados Unidos

Os mercados globais operavam otimistas na manhã desta quinta-feira, 13, com os investidores reagindo positivamente ao fim da paralisação mais longa do governo dos Estados Unidos.
Na Ásia, China, Japão e Coreia do Sul, as bolsas operam em alta, impulsionadas por ações do setor tecnológico e exportador.
Ao mesmo tempo, os futuros das bolsas de Nova York indicam uma abertura levemente otimista após Down Jones bater recordes na quarta-feira, 13, enquanto os futuros das principais bolsas europeias apresentam correções após uma sequência de altas.
Índices de Mercado (futuros até 05h54, no horário de Brasília)
Dow Jones Futuro: +0,06%
S&P 500 Futuro: +0,09%
Nasdaq 100 Futuro: +0,34%
Europa:
Euro Stoxx 50 Futuro: -0,31%
DAX Futuro: -1,09%
CAC 40 Futuro: -0,31%
FTSE 100 Futuro: -0,33%
Ásia:
Shanghai Composite (China): +0,7%
Nikkei 225 (Japão): +0,43%
Kospi (Coreia do Sul): +0,54%