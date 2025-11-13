Bolsas globais refletem otimismo com fim de shutdown nos Estados Unidos

Os mercados globais operavam otimistas na manhã desta quinta-feira, 13, com os investidores reagindo positivamente ao fim da paralisação mais longa do governo dos Estados Unidos.

Na Ásia, China, Japão e Coreia do Sul, as bolsas operam em alta, impulsionadas por ações do setor tecnológico e exportador.

Ao mesmo tempo, os futuros das bolsas de Nova York indicam uma abertura levemente otimista após Down Jones bater recordes na quarta-feira, 13, enquanto os futuros das principais bolsas europeias apresentam correções após uma sequência de altas.