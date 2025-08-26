Invest

Bolsas globais recuam após novas ameaças tarifárias de Trump

Investidores reagem à tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed Lisa Cook e às novas ameaças tarifárias

Hong Kong: o índice Hang Seng liderou as perdas na Ásia e fechou com queda de 1,18% (Getty Images/Getty Images)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 06h19.

Os investidores globais começam esta terça-feira, 26, monitorando as novas investidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o comércio internacional e o Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Em um movimento inédito, Trump anunciou a demissão da diretora do banco central Lisa Cook — medida que deve ser questionada judicialmente.

Além disso, o presidente ameaçou impor tarifas de “200% ou algo assim” sobre ímãs de terras raras da China e novos tributos contra países que mantenham impostos digitais.

As declarações reforçam a pressão de Trump sobre o Fed, que já vinha sendo alvo de críticas e pedidos de corte de juros.

Ásia acompanha tensões comerciais

Na Ásia, as bolsas fecharam em queda generalizada, com os investidores avaliando a escalada retórica de Trump e as tensões comerciais. O Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,18%, enquanto o CSI 300, que reúne as principais ações de Shenzhen e Xangai, caiu 0,37%, interrompendo uma sequência de quatro altas.

No Japão, o Nikkei 225 perdeu 1,1%, e o Topix recuou 1,08%. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,95%, mas o índice de small caps Kosdaq subiu 0,46%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 recuou 0,41%.

Europa e EUA operam no vermelho

Na Europa, os mercados abriram em queda, pressionados pela incerteza política na França e pelo clima externo. Por volta das 6h (de Brasília), o CAC 40 recuava 1,84%, enquanto o DAX caía 0,45%, o STOXX 600 perdia 0,70% e o FTSE 100 cedia 0,61%.

O mau humor é agravado pela sinalização dos principais partidos de oposição franceses de que não apoiarão o voto de confiança do governo de François Bayrou, marcado para 8 de setembro. O primeiro-ministro tenta aprovar um pacote de cortes de cerca de € 44 bilhões no orçamento para reduzir o déficit público, que chegou a 5,8% do PIB em 2024.

Nos EUA, após o recuo da véspera, os futuros das principais bolsas também operavam em queda na manhã desta terça. Por volta do mesmo horário, os contratos ligados ao Dow Jones caíam 0,17%, enquanto os do S&P 500 recuavam 0,15% e os do Nasdaq 100 perdiam 0,16%.

