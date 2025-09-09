Bolsas globais oscilam com renúncia no Japão, fusão da Anglo American e crise na França

As bolsas internacionais abriram nesta terça-feira, 9, divididas entre fatores políticos e corporativos. A renúncia do primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, a fusão bilionária da mineradora Anglo American com a canadense Teck Resources e a perda de voto de confiança do governo francês ditam o tom dos pregões.

Nos Estados Unidos, o Nasdaq renovou recorde impulsionado por ações de tecnologia como Broadcom, Nvidia, Amazon e Microsoft, enquanto investidores aguardam novos dados de inflação para calibrar expectativas sobre os juros.

Bolsas da Ásia

Na Ásia, os mercados tiveram desempenho misto. No Japão, o Nikkei 225 caiu 0,41% e o Topix recuou 0,51%, após tocarem máximas históricas mais cedo. A renúncia de Ishiba trouxe incertezas de curto prazo, mas analistas apontam que a sucessão pode abrir caminho para estímulos fiscais adicionais. O iene se valorizou 0,2% em relação ao dólar, com a cotação em torno de 147,22 ienes por US$ 1.

Na China, o CSI 300 recuou 0,70%, enquanto em Hong Kong o Hang Seng subiu 1,07%, no maior nível desde 2021.

O Kospi da Coreia do Sul avançou 1,26% e o Kosdaq ganhou 0,76%, acompanhando o bom humor do setor de tecnologia. Já o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,52%.

Na Indonésia, o Jakarta Composite despencou 1,82% após o presidente Prabowo Subianto demitir a ministra da Fazenda Sri Mulyani Indrawati, substituída por Purbaya Yudhi Sadewa. O rupiah também perdeu mais de 1% em relação ao dólar.

Mercado europeu

Na Europa, os índices abriram de forma mista. Por volta das 5h45 (horário de Brasília), o índice europeu Stoxx 600 operava estável, o francês CAC 40 registrava alta de 0,11% e o britânico FTSE 100 avançava 0,18%. O alemão DAX, por outro lado, caía 0,52%.

O destaque veio do setor de mineração: Anglo American e Teck Resources anunciaram uma fusão de US$ 50 bilhões que criará uma das cinco maiores produtoras de cobre do mundo. As ações da Anglo subiram mais de 7% em Londres, e os papéis da Teck listados em Frankfurt dispararam quase 22%.

Outras operações de fusão e aquisição movimentam os mercados europeus. Na Itália, o banco Monte dei Paschi di Siena avançou 4,1% após dados mostrarem que a instituição garantiu 62% da oferta pelo banco de investimento Mediobanca, cujas ações também subiram 4%.

Já a farmacêutica suíça Novartis recuou 0,6% depois de anunciar a compra da americana Tourmaline Bio por US$ 1,4 bilhão; os papéis da empresa adquirida dispararam 56% no pré-mercado em Nova York.

Além disso, investidores monitoram a crise política na França, após a destituição do primeiro-ministro François Bayrou, que perdeu um voto de confiança no Parlamento. O presidente Emmanuel Macron terá de indicar o quinto premiê em menos de dois anos, em meio a debates sobre o déficit fiscal.

Estados Unidos

Em Nova York, os índices fecharam em alta na segunda-feira, 8, com o Nasdaq renovando recorde ao subir 0,45%, puxado por Broadcom (+3%) e Nvidia (+1%). O S&P 500 avançou 0,21% e o Dow Jones ganhou 0,25%.

Nesta manhã, os futuros de Wall Street mostravam pouca variação, com o Dow Jones em alta de 0,03%, o S&P 500 avançando 0,13% e o Nasdaq 100 subindo 0,22%. O mercado segue atento à divulgação dos índices de preços ao produtor (PPI), na quarta-feira, e ao consumidor (CPI), na quinta, que devem orientar a decisão do Federal Reserve na reunião da próxima semana.