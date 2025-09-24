Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Bolsas globais operam com cautela após alerta de Powell sobre preço dos ativos

Ásia fecha mista com alta da Alibaba, Europa recua apesar de ganhos em defesa, e futuros em NY operam praticamente estáveis

Jerome Powell: presidente do Federal Reserve disse que ativos estão bastante valorizados e cenário de cortes segue incerto (Chip Somodevilla/Getty Images)

Jerome Powell: presidente do Federal Reserve disse que ativos estão bastante valorizados e cenário de cortes segue incerto (Chip Somodevilla/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Redatora

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06h14.

Os mercados internacionais operam nesta quarta-feira, 24, em tom cauteloso, acompanhando a pressão vinda de Wall Street após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, alertar que os preços dos ativos estão “bastante valorizados” e que a trajetória de cortes de juros não está clara.

Investidores também monitoram declarações políticas nos Estados Unidos e avanços no setor de tecnologia na Ásia.

Mercado asiático

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram mistas. O Nikkei 225, de Tóquio, subiu 0,34% e o Topix avançou 0,23%, enquanto o Kospi, de Seul, recuou 0,40% e o Kosdaq caiu 1,29%.

No Japão, o impulso veio do setor industrial, mas a atenção segue voltada para a política monetária global. Na Coreia do Sul, papéis de defesa destoaram das quedas: Hanwha Aerospace, Korea Aerospace e Hyundai Rotem avançaram entre 2% e 5%, após o presidente Donald Trump reafirmar apoio militar à Ucrânia e à Otan.

Já na Oceania, o S&P/ASX 200, da Austrália, caiu 0,92%, pressionado pela inflação de agosto acima das expectativas (3% ao ano, frente a 2,9% projetados).

Na China, o CSI 300 avançou 1,02% e o Hang Seng, de Hong Kong, disparou 1,37%. O movimento refletiu tanto a recuperação após o impacto do supertufão Ragasa quanto a forte valorização das ações da Alibaba, que subiram quase 10% após o CEO Eddie Wu anunciar um pacote de R$ 380 bilhões em investimentos em inteligência artificial, parceria com a Nvidia e expansão global de data centers.

Bolsas da Europa

Na Europa, os principais índices operavam em baixa pela manhã. O Stoxx 600 recuava 0,32%, o DAX de Frankfurt caía 0,19%, o CAC 40 de Paris cedia 0,27% e o FTSE 100 de Londres tinha baixa de 0,19%.

O pessimismo geral foi parcialmente contrabalançado pela disparada das ações do setor de defesa, impulsionadas pelas falas de Trump na ONU sobre a guerra na Ucrânia. Empresas como Saab (Suécia), Hensoldt e Rheinmetall (Alemanha) registraram altas de até 5%, refletindo a expectativa de mais encomendas militares.

O ambiente, porém, foi marcado pela cautela após Powell reforçar que ativos estão inflados e que o Fed enfrentará desafios para equilibrar inflação e mercado de trabalho. O dólar mais forte na comparação com euro e libra também adicionou pressão aos mercados europeus.

Estados Unidos

Em Nova York, a sessão anterior terminou negativa: o S&P 500 caiu 0,55%, o Nasdaq recuou quase 1% — puxado por perdas em Nvidia, Oracle e Amazon — e o Dow Jones fechou em baixa de 0,19%. O movimento refletiu dúvidas sobre a sustentabilidade do rali da inteligência artificial e alertas sobre custos de energia ligados à expansão dos data centers.

Nos futuros, o tom era de estabilidade na manhã desta quarta-feira: os contratos atrelados ao S&P 500 subiam 0,13%, os do Nasdaq 100 avançavam 0,25% e os do Dow Jones oscilavam próximo da estabilidade.

Acompanhe tudo sobre:Açõesbolsas-de-valoresÁsiaEuropaEstados Unidos (EUA)Fed – Federal Reserve SystemDonald TrumpUcrâniaAlibaba

Mais de Invest

Metade das empresas listadas na bolsa não se recuperou da pandemia: essas aqui viraram pó

Mega-Sena: resultado do concurso 2.918; prêmio é de R$ 45,9 milhões

TIM (TIMS3) distribuirá R$ 480 milhões em proventos; veja a data de pagamento

WEG (WEGE3) anuncia R$ 462,5 mi em proventos; veja quem tem direito

Mais na Exame

Brasil

Governo de SP avança na PPP da nova linha Violeta-16 com realização de audiências públicas

Tecnologia

Google Fotos libera edição por IA com comandos de voz e texto no Android

Carreira

Carreira sem GPS: por que tantos profissionais não sabem para onde estão indo

Negócios

Gigante francesa investe 111 milhões de euros no Brasil e inaugura seu primeiro forno sustentável