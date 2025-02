Bolsas europeias operam mistas em meio a balanços e tensões globais

Os mercados europeus abriram com desempenho misto nesta quinta-feira, 20, diante da divulgação de balanços corporativos. O Stoxx 600 ficou próximo da estabilidade, enquanto o CAC 40 subiu 0,4% e o FTSE 100 caiu 0,35%.

As ações da Schneider Electric avançaram mais de 6% após a empresa registrar vendas e lucros recordes. A Renault divulgou lucro operacional recorde de € 2,58 bilhões, mas seu lucro líquido caiu drasticamente devido a perdas com a venda de ações da Nissan. Já a Airbus reportou queda de 8% no lucro operacional ajustado, apesar do crescimento da receita.

Os mercados globais acompanham a proposta de Donald Trump de impor tarifas sobre automóveis, semicondutores e produtos farmacêuticos, com possível implementação em 2 de abril. Além disso, a tensão geopolítica e sinais de afastamento dos EUA de aliados europeus elevaram o preço do ouro para um novo recorde, acima de US$ 2.954 por onça.

Os bancos centrais indicam cortes limitados nos juros devido aos riscos inflacionários. A ata do Fed, divulgada na quarta-feira, 19, reforçou que a inflação precisa cair mais antes de novos cortes serem considerados.